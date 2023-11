Após Orochi expor término nas redes sociais, Lara Jucá se pronuncia: 'insegura'

A influenciadora Lara Jucá usou os stories do Instagram para se pronunciar sobre o fim do namoro com o rapper Orochi. Os dois anunciaram o término recentemente, mas ao contrário do dito anteriormente, a separação não teria ocorrido de forma tão tranquila. "Tive que aprender a lidar com isso quieta", afirmou em uma série de vídeos.

"De um mês para cá, eu acho que a “vida cara” chamou o Orochi de volta. E o Flávio foi se afastando cada vez mais. Eu começava a receber no meu direct, todas às vezes que ele estava sem mim. E ele falava que era mentira, que as pessoas estavam forjando, e eu ficava cada vez mais insegura. Ele sumia, desaparecia, falava que tava no espaço dele", começou no relato.

A declaração da modelo é diferente da publicada por Orochi nas redes sociais. Antes que ela se pronunciasse, o cantou alegou que a ex-namorada estava bem, negou boatos de traição e ainda desejou sucesso a ela.

"Para responder todas as milhares de perguntas se a Lara está bem… podem ter certeza que ela está muito bem. Vivendo a vida dela, por mais que ela tenha passado que está mal. Quando ela esteve no hospital naquela situação, eu fui para o hospital assim que pude e depois deixei ela em casa", apontou.

Lara Jucá, no entanto, rebateu a versão. "Eu ia levando, até que chegou ao ponto que chegou agora. Foi aí que ele terminou comigo. Eu me senti muito culpada, eu sentia que eu estava louca, tão mal, insuficiente, que tive uma crise de pânico e fui parar no hospital", disse, afirmando o quanto estava triste com a situação.

"Já que ele quis afirmar que foi ao hospital, realmente, ele foi ao hospital, sentou do meu lado, para me fazer acostumar com a ideia de que nosso relacionamento tinha acabado", começou.

"Foi aí que comecei a sentir a frieza, a manipulação, a dependência emocional, e foi quando eu vi que não merecia aquilo e não queria mais passar por aquilo. Poderia falar mil coisas que aconteceram, mas não quero prejudicar ele. O Flávio sempre me disse que eram duas pessoas diferentes: Flávio e Orochi. E eu sei que quem eu amei, o Flávio, não merece que eu exponha nada aqui. A verdade é que não é vida cara, é vida rasa. Espero que ele perceba isso a tempo", completou ela.

Relato de Orochi

Antes do relato de Lara, Orochi havia dito que gostaria do sucesso da modelo. "Por mais que tenhamos passado por momentos difíceis nesses últimos dias, eu só quero ver a felicidade dela e que ela tenha muita paz e sucesso na vida dela, porque é a mesma coisa que eu preciso nesse momento, paz", afirmou.

Legenda: Orochi usou o Instagram para se pronunciar publicamente sobre o assunto Foto: reprodução/Instagram

Além disso, negou que as informações publicadas na mídia estivessem corretas. "Vida pessoal é um bagulho, profissional é outro. Todos os prints e páginas de internet, fofoca, traição, é tudo caô. Não acreditem nisso. O que ‘nóis’ passa dentro de casa só ‘nóis’ sabe", finalizou.

Lara e Orochi iniciaram o namoro em 2019, mas terminaram o relacionamento em maio de 2021 após rumores de que Lara teria traído o cantor. O romance foi retomado em 2023.