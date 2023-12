Morre Carlos Lyra, aos 90 anos, no Rio de Janeiro

Morreu, na madrugada deste sábado (16), no Rio de Janeiro, o cantor e compositor Carlos Lyra. Ele estava com 90 anos e, desde a última quinta-feira (14), estava internado no Hospital da Unimed, na Barra da Tijuca.

Segundo informações do portal g1, a esposa do artista, Magda Pereira Botafogo, informou que ele deu entrada na unidade de saúde com febre. No hospital, foi diagnosticado que o artista estava com uma bactéria. A causa da morte de Carlos Lyra não foi confirmada.

Não há informações, até o momento, sobre velório e enterro do cantor e compositor.

Veja também

Carlos Lyra

Aos 90 anos, Lyra ganhou notoriedade como compositor da Bossa Nova, com composições e parcerias de sucesso, como com o também cantor e compositor Vinícius de Moraes (1913 - 1980).

Com Vinícius de Moraes, Lyra compunha a "Santíssima Trindade" dos compositores da Bossa Nova. Além deles, participavam ativamente da parceria Tom Jobim (1927 - 1994) e Baden Powell (1937 - 2000).

O artista compôs, dentre outras canções, "Coisa Mais Linda", "Minha Namorada", "Primavera", "Sabe Você" e "Você e Eu". Lyra despontou no cenário musical na voz de Sylvia Telles (1935 - 1966) através da música "Menino".

Gilberto Gil fala em "legado extraordinário"

Diversos famosos se manifestaram acerca da morte do artista. O também cantor e compositor Gilberto Gil postou um trecho da música "Saudade fez um Samba", de Carlos Lyra, cantada em apresentação na última quinta-feira (14) na sede da Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro.

"Tristes com a notícia da partida de Carlos Lyra, que nos deixa aos seus 90 anos com um legado extraordinário. Um forte abraço em toda a família e amigos", escreveu Gil no Instagram.