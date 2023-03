Marco Nanini lança biografia e filme em Fortaleza: 'Maioria do público não conhece minha história'

Marco Nanini (74) costuma observar que o grande papel de sua vida é o próximo a ser feito. Tamanha entrega explica um pouco deste fenômeno da arte cênica brasileira. Ator, dramaturgo, produtor e diretor teatral, o pernambucano segue projetando sua marca e assinatura nos mais diferentes territórios.

Com desenvoltura reconhecida por público e crítica, entregou personagens na TV, teatro e cinema. Trafegou da comédia ao drama, criando trabalhos seja comerciais como os ditos experimentais. Prestes a completar 60 anos de carreira, o artista repassa a própria estrada em biografia inédita.

Nos dias 24 e 25 de março, no Cineteatro São Luiz, o ator realiza os lançamentos do livro "O Avesso do Bordado" e do filme "As Cadeiras". Em entrevista, Nanini fala dos novos projetos que apresenta em Fortaleza e da novidade em partilhar acontecimentos tão íntimos.

Marco Nanini Ator Sempre valorizei minha privacidade, sempre preservei a minha vida pessoal. Acho que um ator já expõe a profundidade de suas emoções através dos personagens que interpreta. A maioria do público não conhece os fatos da minha história. Poderá conhecer agora

Memórias em livro

A biografia é assinada pela jornalista Mariana Figueiras. Durante quatro anos de pesquisa, a escritora investigou a fundo a trajetória, influências e principais trabalhos do ator. Mais de 100 pessoas foram entrevistadas e as mais de 300 páginas detalham que a existência de Marco Nanini revela a própria história da dramaturgia brasileira.

São mais de cem produções realizadas. Passou pelo teatro clássico e moderno, pelo teatro político, de vanguarda e até musicais. Fez pornochanchadas, cinema de retomada, cinema comercial e cinema de arte. Inclua também as novelas, programas de humor e séries.

Legenda: Lançamento da biografia terá sessão de autógrafos

A obra ilumina episódios da vida íntima e familiar de Nanini, algo até então nunca imaginado pelo reservado ator. Nanini explica que o processo de escrita da biografia e o consequente resgate de memórias tão pessoais reverberou em seu atual momento.

Marco Nanini Ator Trouxe as memórias de volta, confesso que muitas delas eu mesmo não lembrava. As histórias da minha vida me trouxeram até aqui, me constituíram. As boas e as ruins. Não sinto que houve uma mudança a partir do resgate destas memórias. As mudanças, acredito, aconteceram no processo de vivê-las"

Brilhando no Ceará

Além da notória carreira artística, o livro aborda as relações amorosas, fases difíceis e superações. Estão nas páginas os relatos e acontecimentos em torno da origem familiar. O pai, Dante Nanini, vale dizer, foi a inspiração para um grande sucesso na carreira. O querido Lineu, do sitcom "A Grande Família".

A biografia também registra uma marcante passagem do ator pela capital cearense. Em 2019, Marco Nanini brilhou durante a 29ª edição do Cine Ceará - Festival Ibero-americano de Cinema. Naquela ocasião, o ator lançava o filme "Greta", dirigido pelo cineasta Armando Praça.

Legenda: Cena de "Greta" Foto: Aline Belfort

Além de "Melhor filme", a produção gravada em Fortaleza ganhou mais os troféus Mucuripe nas categorias "Melhor direção" e "Melhor ator". O festival também homenageou Nanini pelo conjunto da obra. Em "Greta", produção cearense livremente inspirada na peça "Greta Garbo, Quem Diria, Acabou no Irajá", Nanini supreende o público ao dar vida a Pedro, um enfermeiro homossexual com mais de 70 anos e fervoroso fã da diva Greta Garbo (1905-1990).

"'Greta' é importante para a minha cinematografia e também para nosso cinema nacional. Desde que li o roteiro já sabia que era um filme que precisava ser feito e me sinto feliz com a escolha que fiz de fazer parte dele", compartilha o ator.

Novidade nos cinemas

Agora, o momento é de estreia do longa "As Cadeiras". Dentre outros temas, a produção discute a incomunicabilidade. O filme tem direção de Fernando Libonati e apresenta dois personagens isolados em uma ilha. Além de Nanini, o drama conta com a atriz Camilla Amado (1938-2021), em um dos seus últimos trabalhos.

Unindo teatro e cinema, "As Cadeiras" foi realizado durante a pandemia da Covid-19. A decisão de filmar este roteiro, conta, veio antes do contexto pandêmico. Foi o primeiro texto encenado por Camilla no teatro.

Legenda: Cena de "As Cadeiras", com Marco Nanini e Camilla Amado (1938-2021) Foto: Divulgação

"É claro que não tem como não o associar a pandemia: dois idosos isolados. Mas, a maior influência foi no formato, a escolha do audiovisual como recurso que garantisse que chegaríamos ao público (já que não sabíamos quando aconteceria a reabertura dos teatros. Cumprimos os protocolos todos da época, EPIs, estávamos em um estúdio que mais parecia um centro cirúrgico", descreve.

Nas duas datas em Fortaleza, Nanini participa ativamente dos eventos. Após a exibição de "As cadeiras" acontece debate com o público. Quanto a lançamento da biografia, o ator realiza sessão de autógrafos do livro. Um grande reencontro com a cidade.

Legenda: Marco Nanini e elenco de "A Grande Família" Foto: Divulgação

Na última segunda-feira (13), aconteceu o anúncio de que "O Auto da Compadecida 2" chegará aos cinemas em 2024. Destaque na filmografia do ator, a obra conta com fãs cativos em todo o Brasil. Perguntado se estaria no projeto, o veterano que deu vida ao cangaceiro Severino de Aracaju não garante nada.

"A notícia de O Auto da Compadecida 2 é muito boa, a possibilidade de rever os personagens criados por Ariano Suassuna revisitados por Guel Arraes, Adriana Falcão e João Falcão é algo que me encanta", finaliza Marco Nanini.

Serviço

Dia 24/03

Exibição do filme "As Cadeiras". A sessão será seguida de debate com presença do diretor Fernando Libonati, além da artista Andreia Pires, do jornalista Edilberto Mendes e da artista Fran Teixeira.

Entrada: R$ 20 / R$ 10

Dia 25/03

Exibição do filme "As Cadeiras", de Fernando Libonati. Lançamento da biografia "O Avesso do bordado", como sessão de autógrafos.

Entrada: R$ 20 / R$ 10

Local: Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro)