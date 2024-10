Humorista Ary Toledo morre aos 87 anos

O humorista Ary Christoni de Toledo, conhecido como Ary Toledo, de 87 anos, morreu na manhã deste sábado (12) em São Paulo. A informação foi confirmada no perfil oficial do artista no Instagram. Ele estava internado no Hospital Sírio Libanês, na capital paulista. A causa da morte não foi divulgada.

“Com profundo pesar, anunciamos o falecimento de Ary Christoni de Toledo, um humorista brilhante que iluminou nossas vidas com seu talento e risadas. Que sua memória continue a trazer sorrisos a todos nós… Sentiremos a sua falta, Mestre”, diz o comunicado na rede social.

A publicação informa que o velório do artista ocorrerá neste sábado (12), às 14h, em um espaço funerário, no Centro de São Caetano do Sul, em São Paulo. A cerimônia de despedida está marcada para às 19h deste sábado.

Quem foi Ary Toledo?

Ary Toledo nasceu em Martinópolis, em São Paulo, mas foi criado na cidade de Ourinhos, também de São Paulo. Ary mudou-se para São Paulo capital aos 22 anos, quando começou como ator no Teatro de Arena.

Aos 27 anos ingressou na carreira humorística onde se consagrou no rádio e na televisão, sendo conhecido pelo vasto repertório de piadas.

O artista também foi cantor de estilo satírico, passou a apresentar shows nos quais contava inúmeras anedotas. Chegou a compilar mais de 30 mil piadas, que contava em shows, discos, programas de TV e livros.

Na década de 1970, se destacou no Show dos Calouros, apresentado por Silvio Santos, onde era o contador oficial de piadas da atração. Ao longo da carreira, trabalhou em emissoras como TV Tupi, Record e SBT.

Ary não teve filhos e por 45 anos foi casado com a diretora teatral Marly Marley, que morreu em 2014, aos 75 anos, vítima de uma complicação do câncer de pâncreas.