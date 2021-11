Fortaleza não terá Carnaval em 2022. O anúncio foi feito, na tarde desta terça-feira (30), pelo prefeito José Sarto (PDT) e acompanha a decisão do governador Camilo Santana (PT) de suspender os editais estaduais para a festa devido ao risco de terceira onda provocado pela nova variante do coronavírus, a Ômicron.

Nas redes sociais, o prefeito informou que a verba de quase R$ 14 milhões que seria destinada aos editais do Ciclo Carnavalesco da Cidade será investida em “proteção à saúde, proteção à vida, alimentar e para incentivo à cultura”.

“Fortaleza está fazendo seu dever de casa”, afirmou Sarto, lembrando que a Prefeitura já havia decidido cancelar as festas públicas de Réveillon.

“Nosso foco é vacinar toda a população com a maior celeridade possível, pois, neste momento, a prioridade deve ser prevenir uma terceira onda do coronavírus e preservar vidas”, continuou o prefeito na legenda da postagem.

Assista ao pronunciamento do prefeito:

Fortaleza não terá Carnaval, anuncia Sarto; verba vai para saúde, cultura e segurança alimentar https://t.co/tNOh2OrjT9 pic.twitter.com/B51ELrd5yF — Diário do Nordeste (@diarioonline) November 30, 2021

Grandes festas de Réveillon proibidas

Na última reunião do Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia no Ceará, foi decidido que festas públicas de grande porte estão proibidas neste fim de ano no Estado. Contudo, até o momento, seguem permitidos eventos com capacidade de até 2,5 mil e 5 mil pessoas em locais fechados e abertos, respectivamente.