Dois casos positivos da variante Ômicron do coronavírus são confirmados no Brasil

Dois brasileiros testaram positivo para a variante Ômicron, segundo informou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Nesta terça-feira (30), as amostras foram enviadas para análise laboratorial definitiva, que concretizou o diagnóstico.

Os casos foram identificados em um homem de 41 anos e uma mulher de 37. O homem, um passageiro que veio da África do Sul no dia 23, se preparava para retornar ao país de origem da nova cepa do coronavírus, quando teste no Aeroporto de Guarulhos deu positivo.

O Instituto Adolfo Lutz (IAL) divulgou a confirmação laboratorial no começo da noite desta terça. Ambos estão sendo monitorados, assim como seus contatos próximos, como familiares.

O casal é brasileiro. De acordo com o g1, não há registro no sistema VaciVida de vacinação deles contra a Covid-19 no estado de São Paulo.

A Anvisa enviou ofício ao Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde estadual e municipal de São Paulo.

Monitoramento

Conforme publicação da Anvisa, o casal será constantemente monitorado: "Diante da identificação e testagem com resultado positivo para Covid-19, a Rede CIEVS, ligada ao Ministério da Saúde, deve monitorar casos de acordo com o sistema de vigilância vigente no Brasil, para avaliação das condições de saúde e direcionamento dos indivíduos aos serviços de atenção à saúde, bem como para adoção das medidas de prevenção e controle da Covid-19".

Atualmente, o Brasil conta com restrições de voos vindos da África do Sul. No entanto, a Anvisa pontuou que o passageiro chegou do continente africano em 23 de novembro, antes das proibições previstas na Portaria Interministerial CC-PR/MS/MJSP/MINFRA n° 660, de 27 de novembro.

Estão proibidos voos com destino ao Brasil que tenham origem ou passagem pela República da África do Sul, República de Botsuana, Reino de Essuatíni, Reino do Lesoto, República da Namíbia e República do Zimbábue