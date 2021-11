Japão fecha fronteiras para estrangeiros para evitar transmissão da variante Ômicron

O Japão fechará as portas para visitantes estrangeiros, a partir desta terça-feira (30), para evitar avanço da Ômicron do coronavírus, classificada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma variante de preocupação. A decisão foi anunciada pelo primeiro-ministro Fumio Kishida.

Com isso, ficam suspensas as recentes medidas de afrouxamento das restrições para estudantes estrangeiros, pessoas de negócios e trainees técnicos.

"São medidas temporárias e excepcionais que estamos tomando por uma questão de segurança, até que haja informações mais claras sobre a variante ômicron. Estou pronto para suportar as críticas daqueles que dizem que o governo está sendo cauteloso demais", disse Kishida.

Pelas novas regras, japoneses que estiverem retornando de alguns países específicos poderão entrar, mas precisarão cumprir quarentena.

O Brasil também impôs restrições passageiros oriundos de seis países da África a partir desta segunda-feira (29).

Pressão sobre a África A nova mutação foi notificada pela primeira vez pela África do Sul em 24 de novembro. Desde sexta-feira (26), cada vez mais países suspendem as viagens com a África do Sul, Zimbábue, Namíbia, Lesoto, Essuatini (ou Suazilândia), Moçambique e, em alguns casos, Malawi. No sábado (27), o governo sul-africano se disse "castigado" por ter detectado a nova variante e lamentou que sua excelência científica por tê-la descoberto acabe penalizando o país. Por sua vez, o presidente americano Joe Biden destacou que a emergência dessa nova variante mostra que ela "não acabará sem vacinações a nível mundial" e pediu doações de mais vacinas para os países pobres. Leia mais País Variante Ômicron do coronavírus já pode estar no Brasil, diz diretor da Anvisa País Passageiro brasileiro que veio da África do Sul testa positivo para Covid-19, diz Anvisa O coronavírus deixa mais de 5,18 milhões de mortos em todo o mundo desde sua aparição na China no final de 2019, embora a OMS estime que os números reais possam ser muito maiores. Mundo fecha as portas Os Estados Unidos proibiram a entrada em seu território de viajantes procedentes do sul da África, exceto os que são americanos ou residentes permanentes no país. Canadá, Brasil e vários países árabes, como a Arábia Saudita, também adotaram restrições. Na Ásia, o Japão vai endurecer suas limitações de entrada, com 10 dias de isolamento para todos que chegarem dessa região. A Tailândia anunciou uma proibição de entrada a partir de dezembro e a Coreia do Sul aplicará restrições de vistos e uma quarentena a partir de domingo para os passageiros procedentes de oito países, entre eles a África do Sul. A União Europeia recomendou suspender as viagens procedentes da África do Sul e de outros seis países da região. Vários países europeus, como o Reino Unido, França, Itália e Suíça proibiram os voos desses países africanos, medida que será aplicada a partir de domingo na Rússia e de terça-feira na Espanha. Aumento de casos na Europa A emergência da Ômicron coincide com um aumento de casos de Covid-19 na Europa, que obrigou as autoridades de diferentes países a reforçarem as medidas sanitárias. Os temores relacionados à nova variante fizeram que as bolsas e os preços do petróleo despencassem, um mercado que na sexta-feira viveu seu pior dia em 17 meses. Na sexta-feira, a OMS disse que poderia levar várias semanas para determinar se a nova variante provoca mudanças na transmissibilidade ou gravidade da Covid-19, assim como na eficácia das vacinas. Legenda: Os laboratórios Pfizer/BioNTech informaram que estão estudando urgentemente a eficácia de sua vacina contra a nova variante Foto: Thiago Gadelha Vacinas serão testadas Os laboratórios Pfizer/BioNTech informaram que estão estudando urgentemente a eficácia de sua vacina contra essa nova variante e que teriam dados "em duas semanas no mais tardar". No sábado, o cientista britânico que liderou as pesquisas sobre a vacina Oxford/AstraZeneca contra o coronavírus, Andrew Pollard, afirmou que é possível criar uma nova contra a variante Ômicron "muito rápido". O professor considerou que é "altamente improvável" que esta nova variante se propague com força entre a população já vacinada. Cerca de 54% da população mundial recebeu ao menos uma dose da vacina anticovid, mas nos países de baixa renda essa proporção é de apenas 5,6%, segundo o portal Our World in Data. Telegram

