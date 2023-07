Festival Eleazar de Carvalho encerra neste domingo (23) com concerto gratuito na Unifor

A edição comemorativa de 25 anos do Festival Eleazar de Carvalho (FEC) chega ao fim neste domingo (23) com grande espetáculo a praça da Biblioteca da Unifor, às 19h. O concerto com a participação da Orquestra e do Coral do XXV Festival Eleazar de Carvalho é gratuito e aberto ao público.

Realizado pela Associação e Fundação Educacional, Cultural e Artística Eleazar de Carvalho em parceria com a Universidade de Fortaleza, a iniciativa tem uma contribui para a difusão da música erudita no Ceará.

Em 2023, o FEC celebra também os 50 anos da Universidade de Fortaleza, além dos 80 anos de nascimento do compositor Almeida Prado e dos 150 anos de nascimento de Sergei Rachmaninoff. A direção artística do Festival é da pianista Sonia Muniz de Carvalho.

O FEC conta ainda com o apoio do Centro de Treinamento Prof. Antonio Albuquerque Sousa Filho, do Grupo Marimbas de Maracanaú – Funcult e da Revista Concerto.

Serviço

Encerramento XXV Festival Eleazar de Carvalho

Data: 23 de julho de 2023

Horário: 19h

Local: praça da Biblioteca Unifor

Entrada gratuita