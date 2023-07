Festival de Música da Ibiapaba tem shows de Silvero Pereira e Iara Pamella; veja programação

Com programação iniciando neste sábado (22), o Festival da Música da Ibiapaba divulgou a lista de atrações da 18ª edição. Ao longo de uma semana de evento, se apresentam Silvero Pereira, Iara Pamella, Ceumar, Curumin, entre outros, em Viçosa do Ceará.

O evento se consolidou como um dos principais encontros de formação musical para alunos da rede pública estadual, músicos e instrumentistas do Ceará, com uma extensa programação de oficinas, shows, feira, entre outras atividades, tudo com acesso gratuito.

A solenidade de abertura do Festival Mi acontece no sábado (22), às 19h, no Patamar da Igreja Matriz com apresentação da Orquestra Jovem de Sobral e show de Silvero Pereira interpretando Belchior.

Nesta edição, o Festival homenageia Chico Pio, grande artista da cena local que faleceu em junho de 2023. Na quinta-feira (27) será exibido um vídeo-homenagem com depoimentos de artistas, gestores e outras personalidades que fizeram parte do ciclo artístico e de amizade do homenageado.

Confira a programação completa

Sábado (22)

19h - Patamar da Igreja Matriz

Solenidade de Abertura

Orquestra Jovem de Sobral

Silvero Pereira (CE): “Silvero interpreta Belchior”

Domingo (23)

15h às 17h30 - Patamar da Igreja Matriz

Encontro de Bandas de Música da Ibiapaba

19h - Patamar da Igreja Matriz

Cia Mamulengo Gratidão (Tianguá/CE): “A Peleja do Vaqueiro Benedito contra o Capitão João Redondo e a Cobra Madalen”

Lorena Nunes (Fortaleza/CE): “Xirezim”

Mulher Barbada (Fortaleza/CE): “BÁRBARA!”

Segunda (24)

19h - Theatro Pedro II

Roda de Som de Alunos

19h às 22h - Escola Dr. Júlio de Carvalho

X Encontro Estadual de Regentes de Bandas de Música e Orquestras

Terça (25)

18h - Theatro Pedro II

Roda de Conversa: “Acessibilidade Estética e Direito Cultural” (Thamyle Vieira Machado, Daina Leyton e Roger Prestes)

19h - Theatro Pedro II

Roda de Som de Professores

Quarta (26)

18h - Theatro Pedro II

Roda de Conversa: “Direito Autoral” (Márcia Xavier)

19h - Palco Feira

Dona Zefinha (Tianguá/CE): “Ch@furdo”

Pantico Rocha (Fortaleza/CE): “A sorte está lançada”

Berlim Tropical (Fortaleza/CE)

Quinta (27)

8h às 12h - Sindicato dos Trabalhadores

CÁRITAS - Oficina “Economia Popular Solidária e Sustentabilidade Econômica” (José Santiago)

16h - Feira Mi

MERCADO ALIMENTA CE - Roda de Conversa com Merendeiras de Viçosa do Ceará

19h - Palco Feira

Alice David (Fortaleza/CE)

Atlos (Viçosa/CE)

Francine Maria (Ibiapina/CE)

19h - Palco Matriz

Dona Zefinha (Itapipoca/CE): “Autômato – programado para divertir”

Vídeo-Homenagem a Chico Pio

Marcelo Di Holanda & Mateus Farias (Fortaleza/CE) - Forró das Antigas

Procurando Kalu (Fortaleza/CE)

Curumin e Saulo Duarte (SP/PA): FU-MANTWO

Sexta (28)

8h às 12h - Sindicato dos Trabalhadores

CÁRITAS TIANGUÁ E PREFEITURA DE VIÇOSA - Roda de Conversa: "Intercâmbio de Sementes Crioulas" (Chico Antônio)

CONSÓRCIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA IBIAPABA E PREFEITURA DE VIÇOSA – Oficina "Importância da Coleta Seletiva e como organizar nas comunidades" (Helton Lopes)

14h - Feira Mi

MERCADO ALIMENTA CE - Roda de Conversa com Merendeiras de São Benedito

19h - Palco Feira

Dramistas e Grupo Xoteando (Tianguá/CE)

Noites & Neblinas (Tianguá/CE)

Edley INC. (Ubajara/CE)

19h – Palco Matriz

Apresentação das Oficinas - Grupo de Choro e de Pop Rock

Zeis (Fortaleza/CE): Encruzilhada

Rafael Martini (MG)

Afrokaooos (Fortaleza/CE)

Pedra Rara Raiz (Tianguá/CE)

Sábado (29)

8h às 12h - Sindicato dos Trabalhadores

CÁRITAS TIANGUÁ E PREFEITURA DE VIÇOSA – Oficina “Produção, Comercialização e Consumo Consciente" (Flávio Crespo)

9h às 12h – Roteiro Turístico-Cultural

Concentração na Igreja Matriz

9h às 11h30 - Capela N. Sra. das Graças - Patronato

Apresentação das Oficinas: Grupo de Flautas, Camerata de Violões, Orquestra de Cordas, Coral das Crianças e Coral Mi

14h – Feira Mi

MERCADO ALIMENTA CE - RODA DE CONVERSA com Merendeiras de Guaraciaba do Norte

16h30 - Pátio do Patronato

Apresentação de Oficinas - Orquestra Sinfônica (Alunos)

Apresentação de Oficinas - Banda Sinfônica (Alunos)

19h - Palco Feira

Rapper MH (CE): “Flow de Quebrada”

Os Bardos (Viçosa do Ceará/CE)

Zé do Egito (Massapê/CE)

19h – Palco Matriz

Apresentação de Oficinas - Grupo de Música Regional

Apresentação de Oficinas - Grupo de MPB

Luiz Otavio (RJ)

Ceumar (MG):

Iara Pamella e Valéria Cavalcanti (CE)

Serviço

18º Festival Mi – Festival Música na Ibiapaba

Dias 22 a 29 de julho de 2023 em Viçosa do Ceará. Site: https://festivalmi.com.br/.

Instagram: @festivalibiapaba.

Oficinas para inscritos.

Programação artística gratuita.

