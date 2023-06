Festival de Música da Ibiapaba oferece mais de 60 oficinas gratuitas; veja como se inscrever

A 18ª edição do Festival de Música da Ibiapaba (Festival Mi) está com inscrições abertas até o dia 30 de junho para as 60 oficinas gratuitas do evento que acontece em Viçosa do Ceará. Para participar, é preciso se inscrever pelo Mapa Cultural do Ceará.

Ao todo, são mais de 800 vagas para as atividades formativas para músicos e alunos da rede pública, dentre aulas de instrumentos; musicalização infantil na arte-educação; produção musical; elaboração de projeto cultural; ensino de música para pessoas com deficiência visual, com autismo; e mais.

São 45 oficinas de instrumentos, 10 práticas de grupo e 4 oficinas optativas, totalizando 62 atividades.

Realizado pela Secretaria da Cultura do Ceará (Secult-CE), o Festival é um dos principais encontros de formação musical para alunos da rede pública estadual, músicos e instrumentistas do Ceará e acontece entre os dias 22 e 29 de julho. A programação inclui ainda shows e palestras.

“O Festival Mi é um momento no qual se agregam várias experiências culturais, tendo a formação como motivação principal. Estar com professores renomados, durante uma semana, vivendo intensamente a música, proporciona aos alunos e às alunas uma experiência única”, destaca Valéria Cordeiro, assessora de Projetos Especiais da Secult Ceará.

Legenda: Programação do festival traz mais de 60 oficinas gratuitas no interior do estado Foto: Francisco Gustavo

Ampliação e descentralização

Após duas edições online e uma híbrida por conta da pandemia, o evento retoma ao formato 100% presencial, o que precisou de ampliação do quadro de professores, conforme explica Leandro Libardi Serafim, coordenador pedagógico do 18ª Festival Mi.

Leandro Libardi coordenador pedagógico do Festival "É destaque desta edição ainda, a oferta de formações na área de acessibilidade cultural. Estamos muito felizes por poder colaborar com ações de planejamento pedagógico que irão contribuir com o aprimoramento de tantos músicos de nosso estado".

As atividades do Festival também serão descentralizadas, com programação no Cariri nos dias 18 e 19 de julho e no Sertão Central nos dias 20 e 21 de julho.

Serviço

18º Festival Mi – Festival Música na Ibiapaba

Inscrições para oficinas: de 19 a 30 de junho de 2023

Onde: Mapa Cultural do Ceará

Gratuito