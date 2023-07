Feira Fama: evento gratuito reúne artesanato, gastronomia, moda e cultura na Beira-Mar de Fortaleza

A cultura do Ceará encontra-se na Beira-Mar. É com esse tema que a Feira Fama realiza a 20ª edição, reunindo artesãos, desfiles de moda e diversas atividades culturais na Beira-Mar de Fortaleza. Tudo gratuito.

A programação vai desta quarta-feira (19) a domingo (23) no trecho compreendido entre as ruas Nunes Valente e Tibúrcio Cavalcante. Confecções masculinas, femininas, infantis e de moda praia; acessórios; artigos de decoração; agricultura familiar; apresentações culturais; aulas-show, capacitações e diversas oficinas – de gastronomia e crochê a artesanato – prometem movimentar a cena.

Rodas de conversas, palestras e apresentações tradicionais, a exemplo de maracatu, embolada, quadrilha e forró pé de serra, completam as ações. Um dos destaques é o selo “Simplesmente Elas”. Na compra de qualquer produto sinalizado com a marcação, parte da verba será destinada para fortalecer o empreendedorismo das mulheres do semiárido.

Legenda: A gastronomia é outro ponto forte da feira Foto: Kid Júnior

Outro ponto forte é o projeto de iniciativa do Sesc, “Herança Nativa”, a partir do VI Encontro de Louceiras e Louceiros. Mestras de cultura tituladas pela Secultfor – Dona Tarina, do município de Cascavel, e Dona Branca, do munícipio de Ipu – estarão à frente da iniciativa.

Além disso, haverá o Espaço Senac, que proporcionará aos participantes o "Momento para Crescer", com aulas voltadas para o empreendedorismo; "Um Mundo de Oportunidades", com instruções de artesanato e maquiagem; e o espaço "Aula Show de Gastronomia" com receitas de pratos e sobremesas.

Histórico

A Feira Fama surgiu há mais de 32 anos, mas há 20 anos recebe esse nome. Ela engloba o artesanato, a moda e a gastronomia cearenses.

Legenda: Show de Aline e Joyce acontecerá nesta quarta-feira (19) Foto: Reprodução/Instagram

Ao longo do tempo, o evento expandiu o escopo e consolidou a visão integradora com os diversos setores da economia do Ceará.

As inscrições para as oficinas, consultorias e programação da Feira Fama 2023 podem ser feitas presencialmente no dia e local do evento.



Serviço

Feira Fama 2023

Desta quarta-feira (19) a domingo (23), de 17h às 22h, na Beira Mar de Fortaleza (no trecho compreendido entre as ruas Nunes Valente e Tibúrcio Cavalcante). Mais informações: (85) 98567-7448 / (85) 3513-7777. Programação completa nas redes sociais do evento

