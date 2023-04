Exposição fotográfica de Rodrigo Frota marca celebração de 98 anos do nascimento de Edson Queiroz

Desbravar territórios nunca vistos. Ir além das fronteiras e permitir o acesso a outras manifestações culturais. Estas são algumas credenciais da exposição “Fragmentos de Viagem - Ventos do Oriente”, assinada pelo fotógrafo Rodrigo Frota.

Com visitação gratuita no Memorial Edson Queiroz, localizado em Cascavel (65 km de Fortaleza), a mostra faz parte da programação de aniversário dos 98 anos de nascimento do industrial cearense Edson Queiroz (1925-1982). Nesta celebração à memória do avô, Rodrigo compartilha registros visuais de viagens a Índia e Myanmar.

Em cartaz até 12 de maio, o acervo fotográfico traduz a sensibilidade em relação a temas como fé, trabalho e cultura. O encontro com estes países asiáticos aconteceu entre 2009 e 2013, resultando em imagens que imortalizaram os modos de vida e comportamento destes lugares.

Para o artista, o acervo reunido permite o encontro e reconhecimento de outras realidades. "Trazer esse olhar, não só para o povo cascavelense, de que eles podem ir mais longe, viajar mais, a partir destas imagens", descreve Rodrigo Frota em entrevista.

Conhecendo outras culturas

Rodrigo Frota começou a estudar fotografia em 2000, na Suíça, onde morou até 2003. É formado em Publicidade e Propaganda pela Universidade de Fortaleza e cursou Cinema/Audiovisual pela Casa Amarela da UFC. Em seu percurso artístico, é reconhecido nas artes visuais por utilizar fotografia e cinema como expressões contemporâneas em outros suportes, casos de esculturas cinéticas e instalações.

Legenda: Trabalho fotográfico de Rodrigo Frota exigiu total imersão nos territórios visitados Foto: Rodrigo Frota

Com trabalhos apresentados em países como Bulgária, Estados Unidos, Portugal e Museus de Arte Contemporânea ao redor do Brasil, o cearense explica que a maioria destas exposições foram fotografias conceituais, algo bem diferente do que está reunido até maio no Memorial Edson Queiroz. Em “Fragmentos de Viagem - Ventos do Oriente”, descreve o autor, estão imagens que resultam do foco em viajar e documentar a cultura local destas nações.

Rodrigo Frota Fotógrafo As fotografias retratam belezas exuberantes e longe das paisagens turísticas, revelam a beleza natural, os costumes e as pessoas por onde passei, abrindo espaço para mergulhar no belo subjetivo contido no trabalho, na cultura e na fé, temas bastante conectados com a vida de meu avô Edson Queiroz”

O processo para conseguir estas imagens, explica, exigiu total imersão no universo destas regiões. "Quando faço essas viagens, é necessário um tempo maior de estadia. Me inserindo, dormindo nos locais, viajando com guias que conhecem e são da comunidade. O que faz você ter uma aproximação não tão invasiva no momento do registro", compartilha.

Ventos do Oriente em Cascavel

Esse modo de trabalho permite construir a identificação com os ambientes retratados. A relação com os moradores é mais espontânea e questões técnicas, inerentes à arte fotográfica, ganham um reforço em campo. Consigo voltar quando tem luz mais adequada, me preparar melhor e ter um trabalho desenvolvido ao longo de vários dias", descreve.

"No meu caso, estou imerso, dentro da cultura local, isso me dá uma abordagem muito mais próxima de uma pesquisa", completa o realizador. Assim, independente das distâncias, Rodrigo revela fragmentos de um mundo novo para quem nunca teve contato com essas sociedades. A exposição fotográfica inclui visita guiada, na sexta-feira (14), às 13h.

Legenda: Acervo de “Fragmentos de Viagem - Ventos do Oriente” Foto: Rodrigo Frota

“Fragmentos de Viagem - Ventos do Oriente” traduz a paixão de Rodrigo pela fotografia, herdada dos pais e do avô. As atividades do aniversário de 98 anos de nascimento de Edson Queiroz começam nessa quarta-feira (12), com a abertura da “Semana da Vida, Trajetória e Legado do Chanceler Edson Queiroz”.

Legenda: Fotógrafo Rodrigo Frota Foto: Divulgação

Além da mostra, nos dias 12 a 15 de abril, acontecem ações culturais e esportivas no Memorial Edson Queiroz. Nas manhãs dos dias 13 e 15, cine pipoca e teatro de bonecos animam a criançada. Lançamentos de livros de autores da cidade vão movimentar as noites de 13 a 15 e fazem parte da Semana Literária do Município de Cascavel, promovida pela Prefeitura Municipal de Cascavel, através da Secretaria Municipal de Educação.

Esporte e lazer são destaques do dia 15, por meio da I Corridinha do Memorial Edson Queiroz, em que as crianças vão se divertir junto aos pais; e da II Corrida do Memorial Edson Queiroz, com percursos de 2,5 km, 5km e 10km.

“Essa iniciativa sintoniza com nosso objetivo de levar cada vez mais cultura à população local, por meio de ações totalmente gratuitas. As fotos são um convite para inspirar nossas vidas por meio de temas tão importantes para o chanceler e para todos nós, com o olhar precioso de Rodrigo”, afirma o presidente do Instituto Myra Eliane, Igor Queiroz Barroso.

Serviço: Exposição fotográfica “Fragmentos de Viagem - Ventos do Oriente”. Período: 12/04 - lançamento para convidados; 13/04 a 12/05 - aberta ao público. Horário: 13h às 18h (terça a sexta); 8h às 14h (sábado e domingo). Local: Memorial Edson Queiroz (Praça do Ó, Bairro Centro, Cascavel (CE)). Visitação gratuita.

Para grupos: agendamento via contato@memorialedsonqueiroz.com.br ou (85) 2181.6339

Programação completa

Semana da Vida, Trajetória e Legado do Chanceler Edson Queiroz

Local: Memorial Edson Queiroz (exceto a missa), à Praça do Ó (Rua Crispin Teixeira). Bairro Centro. Cascavel (CE)

12/04 - quarta-feira

18h30 - Missa em memória do chanceler Edson Queiroz, na igreja Matriz de Cascavel

19h30 - Lançamento da exposição fotográfica “Fragmentos de Viagem - Ventos do Oriente” de Rodrigo Frota (exclusivo para convidados)

13/04 - quinta-feira

8h - Programação infantil com teatro de bonecos e cine pipoca

18h - Lançamento de livros de autores cascavelenses

14/04 - sexta-feira

13h - Visita guiada à exposição fotográfica “Fragmentos de Viagem - Ventos do Oriente”

18h - Lançamento de livros de autores cascavelenses

15/04 - sábado

9h - Programação infantil com cine pipoca

17h - I Corridinha do Memorial Edson Queiroz (infantil)

17h30 - II Corrida do Memorial Edson Queiroz

19h30 - Lançamento de livros de autores cascavelenses

Quem foi Edson Queiroz

Edson Queiroz (1925-1982), natural de Cascavel (CE), é reconhecido como um dos maiores empreendedores do Brasil. Fundou um dos maiores conglomerados empresariais do país, o Grupo Edson Queiroz (GEQ), com atuação em diversas áreas e presença em mais de 10 estados brasileiros.

A história do GEQ começou em 1951, quando Edson Queiroz iniciou investimentos em setores como telecomunicações, indústria, agropecuária, energia e mineração. Hoje, compõem o GEQ: Esmaltec, Esperança Agro, Minalba Brasil, Nacional Gás, Quepar Incorporações e Sistema Verdes Mares. Edson foi, também, um grande incentivador da cultura e do esporte.