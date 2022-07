Exibidos de graça, filmes no Cineteatro São Luiz são opção para férias com crianças a baixo custo

Férias escolares, crianças sem tempo para marasmo. Que tal proporcionar momentos especiais para elas em um dos mais importantes equipamentos culturais do Ceará? Até o dia 23 de julho, o Cineteatro São Luiz exibe uma seleção de filmes infantis para movimentar a temporada de descanso. E o melhor: tudo gratuito.

As sessões acontecem ao longo de toda a semana, em vários horários. Oportunidade de diversão para os pequenos a baixo custo – aliando a sétima arte a vivências no histórico prédio. Durante o passeio, pais e responsáveis podem apresentar o São Luiz aos pimpolhos, situando a relevância dele e participando de outras iniciativas no espaço.

Ingressos podem ser adquiridos de forma física ou virtual. As opções são várias – todas continuação de longas encantadores: “Sing 2”; “A Família Addams 2: Pé na Estrada”; “Os Croods 2: Uma Nova Era” e “O Poderoso Chefinho 2: Negócios da Família” são alguns dos exemplos. Há ainda “Malévola - Dona do Mal”, trazendo Angelina Jolie como protagonista.

Além da parte dedicada ao cinema, shows e espetáculos teatrais voltados para toda a família também integram as atividades do local. Um verdadeiro celeiro de ações para tornar julho um mês inesquecível e repleto de mergulhos na cultura e na arte.

Confira a programação de cinema completa para crianças:

“Sing 2” (2022. Animação/Comédia musical. Classificação indicativa: Livre. 1h50. Dublado)

Dias 12/07, às 14h14/07, às 14h16/07, às 10h19/07, às 14h21/07, às 14h

“A Família Addams 2: Pé na Estrada” (2021. Animação/ Comédia. Classificação indicativa: Livre. 1h34. Dublado)

Dias 12/07, às 16h3014/07, às 16h3016/07, às 14h19/07, às 16h30

“Os Croods 2: Uma Nova Era” (2021. Animação/Comédia. Classificação indicativa: Livre. 1h35. Dublado)

Dias 13/07, às 14h20/07, às 14h22/07, às 10h

“O Poderoso Chefinho 2: Negócios da Família” (2021. Animação/Comédia. Classificação indicativa: Live. 1h47. Dublado)

Dias 13/07, às 16h10

17/07, às 10h

20/07, às 16h10

22/07, às 14h

“Malévola - Dona do Mal” (2019. Fantasia/Aventura. Classificação indicativa: 10 anos. 1h59. Dublado)

Dias 14/07, às 10h16/07, às 16h21/07, às 10h

Serviço

Sessões de cinema no Cineteatro São Luiz

Rua Major Facundo, 500 - Centro. Ingressos: venda online, pela Sympla; e de terça a sexta, de 9h30 às 18h, e no sábado, das 9h30 às 17h, na bilheteria física. Domingos com atividades, o funcionamento é a partir de duas horas antes do horário de início do espetáculo. Contato: (85) 3252-4138

