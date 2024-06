Escritora dos EUA que elogiou Machado de Assis viraliza ao ler 'Dom Casmurro' e opina sobre debate

Após avaliar positivamente a tradução de "Memórias Póstumas de Brás Cubas" e a obra ir parar na lista de mais vendidos da Amazon, a escritora e influenciadora norte-americana Courtney Henning Novak leu outro clássico de Machados de Assis: "Dom Casmurro". Nas redes sociais, ela contou, nessa quarta-feira (12), que o livro pode ser o seu novo preferido.

'Dom Casmurro' talvez seja meu novo livro favorito, talvez esteja tomando a posição de 'Memórias póstumas de Brás Cubas'. Se você não está familiarizado com Machado de Assis, ele é um autor brasileiro que deveria ser mais conhecido em todo mundo. Ele tinha que estar do lado de Shakespeare." Courtney Henning Novak Escritora e influenciadora norte-americana

Na ocasião, a criadora de conteúdo ainda opinou sobre a clássica discussão sobre se a personagem Capitu traiu ou não o protagonista Bentinho.

"Vamos falar da questão. Brasil, a Capitu traiu? Tenho muita inveja de vocês por terem convivido com esse debate. Não li críticas e nem mergulhei no assunto, mas a minha primeira opinião é que Capitu não traiu. Estou no time da Capitu. Acho que o narrador não é confiável, destruído pelas próprias emoções."

Courtney ainda elogiou a tradução da feita por Margaret Jull Costa e Robin Patterson, e brincou que está "roubando" no desafio literário dele de ler um livro por país, já que está na segunda leitura de uma obra brasileira.