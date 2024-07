Emicida se despede de 'AmarElo' com a turnê 'A Gira Final', que chega a Fortaleza neste sábado (20)

Uma das turnês mais aguardadas de 2024 chega a Fortaleza neste sábado (20). O show “AmarElo – A Gira Final” celebra o repertório e o impacto do álbum “AmarElo” (2019), do rapper Emicida, um dos grandes destaques da música brasileira da última década. Reformulada, a turnê será a despedida do disco, que se tornou, segundo o artista, “um experimento social”.

A apresentação ocorre no Iguatemi Hall, às 21h30. Além da estrutura completa da turnê, o show contará com a participação especial de artistas cearenses: farão parte da celebração os DJs da Bateu, Pode Comemorar e o cantor Mateus Fazeno Rock.

Lançado poucos meses antes do início da pandemia, AmarElo poderia ter sido prejudicado pelas circunstâncias que a vida trouxe – turnê e outras atividades presenciais comuns à estreia de trabalhos musicais, afinal, foram bruscamente interrompidas pelas restrições sanitárias.

Porém, foi justamente o momento em que o projeto veio à tona que ajudou o trabalho a ganhar repercussão inédita na carreira do cantor paulistano: mesmo em meio ao isolamento, sendo consumido apenas em plataformas de streaming, AmarElo ampliou o público do artista, virou documentário, ganhou diversos prêmios – entre eles, um Grammy Latino – e rodou o mundo.

Veja também Verso Do rock ao pop, do reggae ao forró: confira shows confirmados em Fortaleza no 2º semestre de 2024 Verso Rapper Má Dame alia hip hop, educação, posicionamentos políticos e poesia na arte

“No período de reclusão, o público acabou se relacionando de forma muito intensa com as músicas desse trabalho. É como se precisassem daquele disco sem saber”, conta Emicida. O próprio artista enfrentava questões próprias em meio à pandemia e encontrou no disco uma nova forma de se conectar à música.

“Teve um momento em que estávamos mergulhados em pensamentos muito negativos e cheguei a pensar que não subiria em um palco novamente. Acho que isso foi responsável por tornar esse show em algo tão coletivo. É quando a música toca que a nossa existência volta a fazer sentido”, destaca o artista.

Legenda: Show de despedida de "AmarElo" terá banda completa e repertório extenso, com quase 3h de duração Foto: Enio Cesar/Acervo Lab

Misturando o rap ao que categoriza como "neo samba", o AmarElo de Emicida traz a musicalidade de Belchior (na aclamada faixa homônima, feat. com Majur e Pabllo Vittar, que usa o sample e o refrão de "Sujeito de Sorte" e trouxe ainda mais popularidade para a faixa) e participações de artistas que revelam o Brasil por inteiro, de Dona Onete a Zeca Pagodinho, de Larissa Luz a Fernanda Montenegro.

“Eu estava propondo criar algo novo, poeticamente bonito e liricamente empolgante, mas tendo como guia a renovação de um gênero originalmente brasileiro. O ápice dos gêneros passa. É efêmero. Mas os artistas que têm substância se mantêm", ressalta Emicida. "Eu acho que AmarElo me ajudou a encontrar a linguagem da minha música. Essa coisa de neo samba é uma responsa, por isso fui estudar sério. Quero criar algo musical que dê orgulho aos meus ídolos".

Despedida terá quase três horas de show e hits de outras eras

Legenda: Álbum do artista se tornou destaque da música brasileira contemporânea e rodou o País Foto: Enio Cesar/Acervo Lab

Foi a partir dessa conexão entre artista, público e álbum que surgiu a ideia de fazer uma turnê de despedida que desse ao projeto a importância e o tamanho devidos.

“Não poderíamos simplesmente acabar a turnê de ‘AmarElo’ de uma hora para outra, porque os shows ganharam essa aura de culto pros nossos fãs”, brinca Emicida. “Geralmente, a gente encerra os shows e parte para um novo projeto. Achamos importante tratar esse momento como se faz no teatro, com uma temporada de despedida”, completa.

Pela primeira vez, o show chega a Fortaleza com banda completa e repertório ampliado, o que deve garantir aos fãs quase três horas de show. “Nessa despedida de ‘AmarElo’, tem sido especial poder fazer o show completo por todo o país, e isso impacta diretamente a experiência do público e a interação com o conceito de AmarElo”, destaca Emicida.

Além das canções do álbum de 2019, músicas de todas as fases do artista fazem parte da apresentação, da primeira mixtape até os singles mais recentes, como “Acabou, mas tem…”.

Imperdível, “A Gira Final” é um presente para os fãs, mas também deve significar um “até logo”, segundo o artista. Depois da turnê, “o plano é descansar”.

“Nesse ano, a Laboratório Fantasma completou 15 anos e nós nunca paramos”, destaca Emicida. “Sempre estávamos preocupados em dar um próximo passo e em criar algo novo. Nós tivemos êxito nesse corre, mas também precisamos arejar as ideias”.

Serviço

Turnê "AmarElo - A Gira Final" – Emicida em Fortaleza

Onde: Iguatemi Hall (av. Sebastião de Abreu, 422 - Edson Queiroz)

Horário: Abertura dos portões às 19h / Início do evento às 21h30

Ingressos: R$ 280 (inteira) / R$ 170 + 1kg de alimento (solidário) / R$ 140 (meia-entrada) / R$ 2.400 (camarote para 8 pessoas) | Vendas na bilheteria do Iguatemi Hall e no site Bilheteria Virtual

Mais informações: @iguatemihall