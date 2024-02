Em dia sem chuva, foliões em Fortaleza usam borrifador de água no Carnaval para amenizar o calor

Após dois dias de chuvas, quem está aproveitando a programação do Carnaval em Fortaleza, finalmente, pôde curtir a folia com sol. A chuva deu uma trégua e a sensação de calor voltou a predominar durante esta segunda-feira (12). Mas, quem quer aproveitar encontra artifícios para amenizar a temperatura. No polo do bairro Benfica, foliões utilizaram borrifadores de água. Já no Mercado dos Pinhões houve distribuição de água e abanadores.

No Benfica, na Praça João Gentil, tem programação carnavalesca ocorrendo, nesta segunda-feira, desde às 12h30. Por lá, o mecânico Clenilton Messias, que aproveitava as apresentações, levou um borrifador de água para garantir uma mínima hidratação. A programação no local segue até à noite.

De acordo com ele, não é a primeira vez que ele faz uso do objeto no Carnaval, mas este ano foi mais necessário devido ao calor intenso. “Não tem quem aguente esse solzão, a água já dá uma refrescada”.

O biólogo Therys Pinto, também no Benfica, seguiu o mesmo caminho. Ele também optou por garantir uma folia mais refrescada para ele e para quem está no entorno levando um equipamento que borrifa água.

“Todo mundo fica amigo no bloco. Isso é um integrador e é uma coisa de saúde pública. A gente precisa. É um apoio para o bloco”, destacou. Therys conta que nesse Carnaval é a 1ª vez que levou, mas o dispositivo já é conhecido nos festejos carnavalescos porque toda edição ele costuma levá-lo na tentativa de amenizar o calor.

O efeito, diz ele, é de aproximação das pessoas que “vêm e pedem mais água”. Durante a programação, ele diz que abastece o borrifador com o gelo dos vendedores de cerveja.

No polo de Carnaval do Mercado dos Pinhões, onde a programação ocorre desde às 16h, também há preocupação com a temperatura. No local, estão sendo distribuídos abanadores e água gratuitamente por parte de uma marca de roupas.

Nos dias anteriores, foliões de Fortaleza, apesar das chuvas não deixaram de lado os conhecidos leques. Os acessórios estavam presentes em diversos polos carnavalesco ajudando na montagem dos looks e no alívio do calor.