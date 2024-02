Defesa Civil registra 87 ocorrências durante as chuvas intensas em Fortaleza; 13 são desabamentos

A Defesa Civil de Fortaleza, desde o último sábado (10) - quando Fortaleza registrou a maior chuva nos últimos 20 anos - até a manhã desta segunda-feira (12), atendeu, segundo balanço repassado pelo órgão, 87 ocorrências diversas. Nas últimas 24 horas, informa, foram atendidas 43 ocorrências, sendo 16 riscos de desabamento, 13 desabamentos, 10 alagamentos, três inundações e um incêndio.

Entre sábado e domingo, Fortaleza registrou um acumulado de chuva de 215,1 milímetros. Já entre domingo e esta segunda-feira, a Capital foi a cidade do Ceará com o maior volume de chuvas, com 112 mm.

Nesta segunda-feira, as chuvas deram uma trégua, mas os efeitos continuam sendo sentidos por quem sofreu com as ocorrências. É o caso da vendedora ambulante Rosineide de Sousa Ferreira, 60 anos, moradora da comunidade Poço da Draga, na Praia de Iracema, que perdeu completamente a casa em um desabamento na madrugada de domingo.

Veja também

Rosa, conforme mostrado pelo Diário do Nordeste, além das perdas materiais, ainda teve ferimentos leves nas costas, braços e pernas. Ela segue nas proximidades do local onde morava e tem recebido ajuda dos vizinhos em uma mobilização para tentar doações para a reconstrução da residência.

No Poço da Draga, segundo moradores, cerca de 40 famílias perderam móveis e pertences com a água que entrou nas casas.

Trabalho nos locais

Ao informar as ocorrências, a Defesa Civil não detalhou os bairros, nem as regionais em que aconteceram. Sobre o Poço da Draga, o órgão informou que atendeu no domingo ocorrências de alagamento e um desabamento. O imóvel de Rosineide foi interditado. A moradora, diz a Defesa Civil, foi “acolhida por meio de abrigo solidário, optando por ficar na casa de uma vizinha”.

A pasta também mencionou outras áreas da periferia da cidade afetadas. No Vicente Pinzón, informa a Defesa Civil, a Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger) realizou domingo uma ação de limpeza nas bocas de lobo na Av. Pintor Antônio Bandeira.

Já no bairro Vila Velha, a Secretaria Executiva Regional 1 esclareceu que “mantém contato constante, desde sábado, com moradores do Beco do Céu, para acompanhar as ocorrências devido às fortes chuvas”.

Na área, conforme relatos nas redes sociais, moradores têm enfrentado grandes percalços com as casas tomadas pela água. A Prefeitura indica que, de imediato, foi enviada uma máquina de grande porte para realizar a limpeza dos entulhos e, segunda-feira, “uma nova operação será executada no entorno”.

Força-tarefa da Prefeitura

A Prefeitura também informou que montou uma força-tarefa formada por pastas estratégicas como Defesa Civil, secretarias da Infraestrutura, Gestão Regional e Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), para monitorar as áreas atingidas pelas chuvas do final de semana.

Legenda: Rua da Aerolândia em Fortaleza Foto: Ismael Soares

De acordo com a Defesa Civil, todas as famílias afetadas estão sendo removidas para locais seguros e não há registro de vítimas com gravidade por conta das chuvas”.

Em caso de qualquer risco, a Defesa Civil de Fortaleza orienta que deve ser acionada via Ciops, através do fone 190. Os agentes trabalham em regime de plantão, 24h, para atender as demandas da população.