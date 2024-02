Carnaval 2024: qual a programação de hoje, segunda-feira (12)

No terceiro dia de Carnaval, os oito polos de folia de Fortaleza seguem animados e com atrações gratuitas para todos os públicos.

Como de costume, a festa começa cedo no Passeio Público, onde shows infantis divertem crianças e adultos.

Após o almoço, a folia começa na Praça João Gentil, no Benfica, e vai até à noite. Lá que se apresentam artistas como Lorena Lyse, Luxo da Aldeia e Pingo de Fortaleza.

À tarde, há shows animados no Mercado da Aerolândia, no Mercado dos Pinhões e no Parque Rachel de Queiroz. Na Mocinha, o tradicional bloco Num Ispaia Senão Ienche faz a festa com um repertório diverso.

Na avenida Domingos Olímpio, é dia das apresentações de blocos e cordões da Capital, com o bloco Bonde Batuque encerrando a festa.

Já à noite, o Aterrinho recebe shows da banda Os Transacionais, da cantora Solange Almeida e do rapper Criolo.

Confira a programação completa: