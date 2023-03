Em carta, Maurício de Sousa lança candidatura para Academia Brasileira de Letras

O quadrinista criador da Turma da Mônica, Maurício de Sousa, enviou, no último dia 10 de março, uma solicitação para ser membro da Academia Brasileira de Letras (ABL). O envio foi feito ao presidente da ABL, Merval Pereira. Mauricio acredita que dará a sua contribuição visando conquistar mais e novos leitores.

As informações são da revista Veja. Mauricio disputará a vaga com o filólogo Ricardo Cavaliere. Ambos irão disputar a vaga escritora Cleonice Berardinelli. A disputa entre eles acontecerá 27 de abril.

Há, ainda, outra cadeira aberta da ABL - a cadeira da escritora Nélida Piñon, contudo, já será disputada por Heloísa Helena Oliveira Buarque de Hollanda e Oscar Araripe.

QUEM É MAURÍCIO DE SOUSA

Mauricio Araújo de Sousa é criador da Turma da Mônica. Atualmente é membro da Academia Paulista de Letas e tem 87 anos. Iniciou a carreira com o cãozinho Bidu e o tutor dele Franjinha. O primeiro personagem criado por ele foi Cebolinha, em 1960. Já a dona do Sansão, Mônica, foi criada em 1963. Em 1970, Mônica passou a liderar a turma ganhando edições próprias.

A Mauricio de Sousa produções tem as histórias do bairro do Limoeiro chegam a mais de 50 países e o autor já ultrapassou a marca de 1 bilhão de revistas publicadas.