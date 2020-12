Eduardo Galvão alertou sobre os riscos da covid depois de ser diagnosticado com a doença

No fim do mês passado, o ator Eduardo Galvão tinha manifestado preocupação sobre os riscos da covid-19 junto ao colega e amigo Stepan Necerssian. Galvão faleceu nesta segunda (7), em decorrência de complicações da doença. Ele estava internado na UTI do Hospital da Unimed na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro (RJ).

"Sai de casa não, cara", disse Galvão a Nercessian, através de um áudio pelo Whatsapp, após constatar seu diagnóstico da doença. O ator enviou a mensagem no dia 23 de novembro. "Fica ligado aí. E o medo que dá, cara. Tu não sabe se vem coisa pior. Se vai melhorar, se não vai”, complementou Eduardo Galvão.

O ator tinha dado entrada na UTI com metade da capacidade pulmonar comprometida pelo contágio do coronavírus. E ele estava há uma semana intubado, quando faleceu.

Stepan Nercessian se manifestou publicamente pelas redes sociais, e lamentou a perda do amigo. “Hoje, 8 de dezembro, mais um anjo, Eduardo Galvão, foi ficar ao lado de Deus e de Nossa Senhora da Conceição. Homem bom. Pai honrado, avô feliz”, disse Nercessian.