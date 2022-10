Dinossauros no Ceará: os 3 lugares para ver os animais extintos de pertinho

Extintos há mais de 65 milhões de anos, os dinossauros ainda fazem bastante sucesso nos dias de hoje e fascinam crianças, permeando o imaginário dos pequenos. E você sabia que algumas espécies já foram catalogadas no sertão cearense, especificamente na Bacia do Araripe? Ou mesmo que é possível ver os animais aqui no Ceará?

O Diário do Nordeste separou os três lugares no estado em que é possível interagir, visualizar e conhecer mais da história dos dinossauros. Confira:

Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens

O Museu é o principal no estado sobre o assunto. Integrante do Geopark Cariri e de propriedade da Universidade Regional do Cariri, o equipamento tem acervo que abriga vários grupos de fósseis tanto de plantas quanto de animais como aranhas, tubarões, tartarugas, lagartos, crocodilianos, pterossauros e dinossauros.

Legenda: Peças do Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens, em Santana do Cariri Foto: Divulgação

Todo esse material fossilífero é proveniente, principalmente, das Formações Missão Velha e Santana (membros Crato, Ipubi e Romualdo) da Bacia do Araripe. O museu mantém projetos de escavações permanentes de fósseis, bem como coleta sistemática nas frentes de escavações do calcário laminado.

Legenda: No Museu de Paleontologia, é possível ver fósseis de diversos animais Foto: Divulgação

Onde: Rua Plácido Cidade Nuvens, 326 - Santana do Cariri, CE

Funcionamento: Aberto de terça a sábado, das 9h às 16h, e no domingo, das 9h às 14h. Para visitas em grupo, agendamento prévio pelo telefone: (88) 3545-1206. Entrada gratuita. Mais informações no site.

Seara da Ciência (UFC)

Com exibição fixa, a Seara da Ciência, da Universidade Federal Ceará (UFC), apresenta fósseis de peixes, cachalote (uma espécie de baleia), um golfinho e outros animais, além de réplicas grandes de dinossauros.

Legenda: Escultura presente na Salão de Exposições da Seara da Ciência (UFC) Foto: Fabiane de Paula/SVM

No Salão de Exposições, existem também experimentos interativos, como de antena parabólica, onda de pêndulos, braquistócrona e teorema de Pitágoras. A visitação é gratuita e pode ser realizada sem ou com agendamento.

Legenda: Seara da Ciência apresenta fósseis e esculturas de dinossauros Foto: Fabiane de Paula/SVM

Onde: no Campus do Pici da UFC (Rua Dr. Abdenago Rocha Lima, s/n - Pici).

Funcionamento: De segunda a sexta-feira, de 9h às 17h. Entrada gratuita. Mais informações: (85) 3366.9245

Genesis Park

Novidade no Ceará, o Genesis Park é um parque temático de dinossauros localizado na Serra da Ibiapaba. O espaço conta com diversas atrações como trilha dos dinossauros, casa na árvore, esculturas dos animais e brinquedos.

Legenda: No Parque, é possível tirar fotos e interagir com as esculturas Foto: Reprodução

O parque tem previsão de inauguração para janeiro de 2023 no município de Guaraciaba do Norte, mas já é possível conferir algumas das esculturas e conhecer o espaço que fica na Fazenda Gospel.

Legenda: Parque conta com várias esculturas diferentes de dinossauros Foto: Reprodução

Onde: Rodovia CE366 Km 20, Guaraciaba do Norte - CE

Funcionamento: inauguração prevista para janeiro de 2023. De sexta a domingo, de 8h30 às 16h30. Valor da entrada (incluso almoço e lazer): R$ 150 (adulto) e R$ 120 (crianças de 4 a 12 anos).