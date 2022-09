Ceará visto de cima: os lugares ideais para experimentar passeios de balão, paraquedas e mais

Ver tudo miudinho sentindo a imensidão. Alcançar as nuvens, bem próximo do céu. Estar nas alturas pode reservar momentos inesquecíveis a quem se dispor a topar a aventura. Privilegiado pelo clima e a geografia, o Ceará possui uma série de lugares ideais para práticas no ar – do parapente ao balonismo, passando pela asa delta e o paramotor.

Preparamos uma lista com esses espaços, verdadeiros oásis de emoção. As experiências flertam tanto com atividades esportivas quanto com aquelas criadas na base da pura adrenalina. Um convite para sair da zona de conforto e conhecer municípios capazes de ir além do lugar-comum. Vamos a eles?



Parapente em Quixadá

Não são poucas as pessoas que procuram Quixadá para praticar parapente. Localizada no Sertão Central cearense, a cidade cercada de montanhas – os famosos monólitos – é ideal para a atividade. O Santuário Nossa Senhora Imaculada, a 550 metros do chão, tornou-se ponto de peregrinação de profissionais e admiradores do voo livre.

Legenda: Santuário Nossa Senhora Imaculada, a 550 metros do chão, tornou-se ponto de peregrinação de profissionais e admiradores do voo livre em Quixadá Foto: Divulgação

O local abriga uma rampa conhecida entre pilotos de todo o mundo por ter sido palco de quebra de recordes sul-americanos e mundiais de permanência no ar. Por R$200, o público pode experimentar a sensação. Imperdível.

Serviço

No Santuário Nossa Senhora Imaculada, em Quixadá

Balonismo em Pacoti

Dá para voar de balão no Ceará? Não só é possível como tem atraído cada vez mais visitantes. Em Pacoti, cidade do Maciço de Baturité, o hotel fazenda Portal das Montanhas oferece passeio de balão aos sábados apenas para hóspedes. O agendamento é obrigatório.

Legenda: Hotel Fazenda Portal das Montanhas oferece passeio de balão aos sábados apenas para hóspedes Foto: Divulgação

A modalidade é “voo cativo”, na qual o balão sobe ancorado ao solo por meio de cordas, podendo subir até 50 metros – dependendo das condições de clima e vento. O custo é de R$200 cada subida, comportando dois adultos e uma criança; o peso máximo total é de 250 kg. A duração da subida mais a descida dura, em média, 5 minutos.

Serviço

No Hotel Fazenda Portal das Montanhas (Sítio Santana, s/n Zona Rural, Pacoti). Preço do passeio de balão: R$200, apenas para hóspedes. Contato: (85) 98129-3885.

Paraquedismo em Fortaleza

Saindo do Aeródromo Feijó, em Fortaleza, voos de paraquedas são garantia de muita adrenalina, emoção e liberdade. A empresa Vertical Jump oferece um dos melhores serviços no ramo, destacando que não há idade, gênero e nem altura para aproveitar a experiência.

Legenda: Saindo do Aeródromo Feijó, em Fortaleza, voos de paraquedas são garantia de muita adrenalina, emoção e liberdade Foto: Divulgação

De quinta a domingo, o público curte a atividade. Tudo a partir de R$840. Entre as modalidades no catálogo, estão Saltos Duplos e Voo de Incentivo. Já garantiu o seu?

Serviço

Skydive Vertical Jump - Fortaleza. Rua Seridião Montenegro, Siqueira. A partir de R$840. Contato: (85) 99148-7696

Paramotor na Praia do Futuro

Ainda na Capital, a Praia do Futuro é o lugar certo para passeios de paramotor. Também conhecido como parafly, a atividade é considerada uma adaptação do parapente. A diferença reside no seguinte: para voar no parapente, é necessária uma velocidade de vento que supere 20 km/h, dependendo do tipo de vela.

Legenda: No paramotor, por sua vez, a velocidade de vento necessária para levantar é gerada pelo motor Foto: Divulgação

No paramotor, por sua vez, a velocidade de vento necessária para levantar é gerada pelo motor. Logo, enquanto em um parapente se requer uma certa altura para poder voar, com o paramotor se pode levantar voo praticamente de qualquer lugar plano. Singular!

Serviço

Várias empresas ofertam a experiência na Praia do Futuro, em Fortaleza

Tirolesa em Maracanaú-Maranguape

A maior tirolesa dupla do Nordeste está no Ceará. Fica no iPark, localizado no município de Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza. São 850 metros de muita aventura, na qual é possível desfrutar do momento em par, observando de cima a bela paisagem do local.

Legenda: A maior tirolesa dupla do Nordeste está no Ceará, e fica no iPark Foto: Divulgação

São utilizados mosquetões, talabartes, cadeirinhas, polias e capacetes para garantir a segurança da experiência. A altura máxima do solo é 35 metros e a velocidade máxima é de 80 km. Chame a sua dupla e não deixe de ir.

Serviço

No iPark (Estrada da Ypioca, s/n - Maracanaú, Maranguape). Sábados e domingos, de 9h às 17h. Entrada: R$32 (inteira). Pulseira Aventura + Tirolesa Dupla: R$75. Contato: (85) 3341 – 0407

Asa Delta e Parapente em vários municípios

A fartura de lugares no Ceará para voar de asa delta e parapente é grande. Vai de Aracati à Serra da Meruoca, passando por Palmácia e Guaiúba. Há ainda: Beberibe (Rampa do Morro Branco), Guaraciaba do Norte (Urubu Ecoparque), Ibiapina (Rampa do Mirante), Ipú (Rampa de Ipú) e Ipueiras (Mirante Delta).

Legenda: O voo de asa delta pode ser realizado em várias partes do Estado Foto: Divulgação

No leque de cidades, ainda aparecem Itacima, em Guaiúba; Jardim (Rampa Cruzeiro da Mãe Baioca); Juazeiro do Norte (Rampa do Horto); Pacatuba (Rampa Jamil Sales); Quixadá (Rampa no Morro do Urucum); Redenção (Rampa da Santinha); Tianguá (Sítio do Bosco); e Viçosa do Ceará (Rampa de Itarumã). Oportunidades não faltarão.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil