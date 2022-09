Da cachoeira ao mar: confira cinco bate-voltas a partir de Fortaleza para curtir o feriado

Mais um feriado se aproxima e um dia livre para quem quer aproveitar a folga. Apesar de ser no meio da semana, é possível fazer programações diversas e até para quem quer sair de Fortaleza em 'bate-voltas'.

O Diário do Nordeste reuniu uma lista com destinos em municípios da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) que inclui cachoeiras, trilhas e mais em passeios que podem ser feitos em apenas um dia.

Confira a lista completa

Prainha

Legenda: Na Prainha, é possível praticar modalidades de esporte aquático, como kite surf Foto: José Leomar

A cerca de 38 km de Fortaleza, a Prainha, em Aquiraz, é uma opção para quem quer curtir um dia de praia fora da Capital. O local dispõe de barracas e restaurantes na orla com diversas opções para todos os públicos.

É possível ainda fazer passeios de buggy com parada para banho no rio Catu, e para quem gosta de esportes radicais, a praia também é indicada para a prática de kite surf ou outras modalidades aquáticas.

Ao longo do dia, ainda é possível fazer uma visita ao Centro das Rendeiras da Prainha, que abrir também neste feriado e funciona de 9h30 às 17h30. No local, há boxes com itens de artesanato produzidos pelas mulheres da região e é possível adquiri-los.

Legenda: Centro de Rendeiras da Prainha é outra opção de passeio no local Foto: Helene Santos

Balneário em Pacatuba

Legenda: Espaço Balneário Bica das Andreás conta com diversas atrações Foto: Assessoria de Comunicação Prefeitura de Pacatuba

Para quem quer uma experiência diferente de praia, tem o Balneário Bica das Andréas, em Pacatuba, cerca de 40 km da Capital. O complexo conta com cinco piscinas, sendo quatro naturais, uma cachoeira e duas bicas.

O Balneário abrirá normalmente neste feriado, de 8h às 16h. A entrada para o complexo custa R$ 4 a inteira e R$ 2 a meia. O estacionamento é gratuito.

Legenda: O complexo conta com cinco piscinas, sendo quatro naturais, uma cachoeira e duas bicas Foto: Assessoria de Comunicação Prefeitura de Pacatuba

Cachoeira Paracupeba

Legenda: Cachoeira Paracupeba, em Redenção, funciona de 8h às 16h Foto: Renato Bezerra

Outra opção de passeio com cachoeira é a de Paracupeba, no município de Redenção, a cerca de 75 km de Fortaleza. A entrada custa R$ 5 por pessoa e o pagamento é somente no dinheiro em espécie.

O local conta com restaurante e funciona de 8h às 16h, além disso é pet friendly.

Trilhas em Maranguape

Legenda: Trilha da Serra da Rajada dura cerca de 3 horas e deve ser feita com guia Foto: WildLife Ceará

Aqueles que querem ter um dia mais esportivo tem a opção de trilhas na Serra de Maranguape. De acordo com o doutor em Geografia e explorador Tiago Castro, que faz parte do projeto WildLife Ceará, o município conta com vários tipos de trilhas, tanto para iniciantes quanto para experientes.

Uma mais indicada para os iniciantes é a trilha da Pedra Branca ou então até a Pedra do Guardião. Para os mais experientes, há a trilha da Pedra Rajada. Tiago explica que nesta é preciso ir com um guia ou alguém que conheça bem a região, já que é fácil se perder.

“Em uma parte dessa trilha, tem que fazer rapel em cordas e ela é mais longa, dura cerca de 3 horas. Tem que ir de calçado fechado, levar alimentos, água e um kit de primeiros socorros com medicamentos, como analgésicos e antialérgicos. É importante saber ainda que algumas cobras podem aparecer no caminho”.

Cumbuco

Legenda: Praia do Cumbuco tem atrações para um passeio durante o dia todo Foto: Thiago Gadelha/SVM

Outra opção de praia é o Cumbuco. Localizada a cerca de 35 km de Fortaleza, a praia do município de Caucaia tem atrações para um dia todo de passeio. Pela manhã, é possível tomar um bom banho de mar e ainda aproveitar as delícias nas barracas de praia e esticar o passeio no período da tarde.

Nas ruazinhas do centro, há lugares para tomar sorvete, açaí ou outras sobremesas refrescantes e à noite os restaurantes funcionam, alguns até com música ao vivo. Para quem quer passar a noite, há diversas opções de hospedagens.