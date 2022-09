Obras raríssimas, livros acessíveis e outros motivos que valem visitar a Biblioteca Pública do Ceará

Ninguém duvida que a Biblioteca Pública Estadual do Ceará (BECE) é um poderoso terreno de descobertas. A casa é repleta de curiosidades. O acervo do setor de Obras Raras, por exemplo, é um dos mais relevantes do País, com títulos em português, latim clássico, francês e inglês. O surgimento da biblioteca, por sua vez, remonta ao século XIX, sendo a primeira sede dela na Praça José de Alencar. Você sabia disso?

Abaixo, com o apoio da própria equipe do espaço, listamos algumas das principais informações sobre a BECE, motivos suficientes para que você possa ir lá o quanto antes.



Centenária e referência

A Biblioteca Pública do Ceará é uma das mais antigas instituições de cultura do Estado. A fundação data de 1848, durante o governo do Desembargador Frederico Pamplona. Somente em 1865, porém, foi autorizada a criação dela pelo então presidente Conselheiro Barão Homem de Melo. Foi oficialmente inaugurada em 25 de março de 1867 como Biblioteca Provincial do Ceará. A primeira sede funcionou num prédio na Praça José de Alencar.

Legenda: O surgimento da biblioteca remonta ao século XIX, sendo a primeira sede dela na Praça José de Alencar Foto: Divulgação

Diversos endereços

Ao longo da trajetória, a Biblioteca passou por diversos endereços. Em 1975, após 108 anos da criação, no governo do Cel. César Cals de Oliveira Filho, a casa ganhou sede própria, projetada pelos arquitetos Aírton Montenegro Júnior e Francisco Célio Falcão. Hoje, é uma das obras públicas de referência da expressão da arquitetura modernista cearense.

Legenda: A biblioteca conta com equipamentos e mobiliários acessíveis para pessoas com necessidades especiais Foto: Divulgação

Livros acessíveis

Criado em 1979, o setor Leitura Acessível é composto por livros em Braille e audiolivros em fontes ampliadas disponíveis para consulta local e retirada como empréstimo domiciliar. O espaço conta com equipamentos e mobiliários acessíveis – a exemplo de computadores com leitores de tela e teclado ampliado, “dosvox”, NVDA, lupas, impressoras braille e scanner de conversão de texto em áudio.

Legenda: “O Quinze”, de Rachel de Queiroz, em japonês, pode ser encontrado na casa Foto: Divulgação

Obras raríssimas

No setor de Obras Raras, não faltam motivos para os amantes da literatura brilharem os olhos. Alguns dos títulos lá presentes: “Éclogas, Bucólicas, Georgicas, Eneida”, do poeta Virgílio (70 A.C-19 D.C), a obra mais antiga da seção, publicada em 1492; “Iraçema or Honey-Lips: A legend of Brazil”, de José de Alencar, a versão em inglês de um dos maiores clássicos da literatura cearense e nacional; e “O Quinze”, de Rachel de Queiroz, em japonês.

Programas e ações culturais

Além dos serviços de consulta, reserva e empréstimos de livros, a BECE desenvolve programas e ações culturais, ampliando a experiência dos usuários com o livro, a leitura e a literatura, além de formações e oficinas mensais. Toda a programação é gratuita e pode ser conferida no site da casa.

Serviço

Biblioteca Pública Estadual do Ceará

Avenida Presidente Castelo Branco, 255, Centro. Funcionamento: de terça à sexta, das 9h às 20h; sábados e domingos, das 9h às 18h. Telefone: (85) 3101.2545. E-mail: bece@secult.ce.gov.br. Site neste link

