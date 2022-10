Drinks sem álcool ganham espaço com combinações inusitadas; veja 7 lugares para beber em Fortaleza

Sem poder beber álcool ou não gosta? Alguns locais de Fortaleza oferecem opções de drinks não alcoólicos, as famosas 'soft drinks'. Além de clássicos como Pinã Colada e Mojito sem teor etílico, restaurantes e bares ofertam receitas de combinações exclusivas.

O Diário do Nordeste separou uma lista com alguns lugares para quem quer degustar drinks sem álcool na Capital cearense, há opções feitas à base de café expresso, frutas e ainda xaropes de sabores variados.

Confira lista completa

Coktelitas House of Drinks

Legenda: Drinks não alcoólicos da Coktelitas são feitos à base de xarope e frutas Foto: Divulgação

Uma opção é a Coktelitas House of Drinks que traz opções diversas sem álcool. Entre elas, o drink Sweet Blue, feito com abacaxi, limão siciliano, baunilha, xarope curaçal e citrus, o coquetel de frutas, com suco de goiaba, suco de caju, suco de manga, leite condensado, creme de leite e groselha.

Tem ainda as tradicionais sodas italianas de hibisco, amora, maçã verde e gengibre. Todos os drinks sem álcool custam R$ 20. A casa funciona de quinta-feira a sábado, de 16h a 1h.

Zelig

Legenda: Drinks sem álcool do Zelig em opções com café expresso Foto: Divulgação/Igor de Melo

A carta de drinks sem álcool do Zelig Drink Bar inclui opções de sodas de capim santo e de gengibre, além do Expresso Graal, feito com expresso, xarope de gengibre e mix de limões; Dark Lemonade com expresso e calda cítrica de limão.

Outra opção não alcoólica é o Virgin Mary, à base de suco de tomate, molho inglês e pimenta tabasco. Os valores variam entre R$ 19 e R$ 25. O Zelig funciona de terça-feira a domingo.

Mézzi

Legenda: Receitas de drinks não alcoólicos do Mézzi incluem frutas e chás Foto: Divulgação/Bunker Artlab

No Mézzi, há algumas opções de soft drinks com preços que variam de R$ 18 a R$ 20, como Melone Spritz (cordial artesanal de melão, abacaxi clarificado e água com gás), La Vie Douce (óleo saccharum de cascas de banana, abacaxi clarificado, limão siciliano e chá de hibisco).

Há ainda o Red Passion (redução artesanal de limão, água de coco e refrigerante de limão). O restaurante funciona de segunda-feira a domingo, de 17h a 0h.

Let'z Drinks

Legenda: Let'z Drinks conta com opções de bebidas não alcoólicas Foto: Divulgação/Igor de Melo

Com especialidade em drinks, o Let'z conta com bebidas não alcoólicas no menu. Uma delas é o chá mate (chá mate, xarope de baunilha e sumo de limão), além de soda de gengibre (xarope de gengibre, sumo de limão e citrus) e pink lemonade (xarope de frutas vermelhas, sumo de limão e água com gás).

O valor dos drinks é de R$ 12 e o funcionamento do local é de terça a quinta-feira, de 18h à 0h, e de sexta-feira a sábado, de 18h à 1h.

Mauá Bar e Cozinha

Legenda: Drinks do Mauá trazem diversas opções não alcoólicas Foto: Divulgação

O menu do Mauá Bar e Cozinha traz várias opções de drinks e é possível pedir sem álcool. Entre eles, o Maria Joana feito com energético de laranja, curaçau blue, groselha, Moscow Mule, à base de xarope artesanal de gengibre, chantilly e sumo de limão.

É possível ainda pedir os tradicionais Piña Colada, Sex on The Beach e Mojito sem álcool. O valor dos não alcoólicos é R$ 21. A casa funciona de quarta-feira a domingo.

Bossa 85

Legenda: O Bossa 85 conta com drinks no valor de R$ 12 Foto: Divulgação

O Bossa 85 é outra opção com bebidas não alcoólicas. No menu de soft drinks, estão: Bossa e Café, com café passado a frio, sumo de limão e xarope simples; Bossa e Laranja, de suco de laranja, suco de limão, xarope artesanal de gengibre e água com gás.

Há também o drink de Gengibre (xarope artesanal de gengibre, sumo de limão e água com gás). Os drinks custam R$ 12 e a casa funciona de quarta-feira a domingo.

Aconchego

Legenda: Drinks sem álcool do Aconchego são produzidos com insumos locais Foto: Divulgação/Davi Maia

Produzidos com insumos locais, os drinks sem álcool do Aconchego custam R$ 18. As opções incluem o Passeio Público, de sabor cítrico e levemente amargo feito com tamarindo, limão e água com gás; o Praça da Bandeira, frutado e adocicado, feito com suco de caju, xarope de especiarias e tônica.

A terceira opção é o Praça do Ferreira, adocicado e refrescante, com xarope de romã e bebida cítrica. O funcionamento do bistrô é de terça a sexta-feira, de 11h30 às 16h30, e sábado e domingo, de 11h30 às 17h30, e da vila é quarta a sexta, de 17h à 0h, sábado, de 12h à 0h, e domingo, de 12h às 17h.

Cervejaria Turatti

Legenda: Opções sem álcool da Cervejaria Turatti são feitas à base de frutas Foto: Divulgação/Cervejaria Turatti

Renomada cervejaria, a Turatti também traz opção para quem não quer ingerir álcool. O menu traz duas opções de coquetéis: Sunset on the Beach (à base de sucos de laranja, abacaxi e cranberry) e Turatti’s Soft Drink (morango, uva, água com gás e gelo).

Os drinks custam R$ 25,99 e R$ 26,99, respectivamente. A Turatti conta com três unidades pela cidade e funcionamento de segunda-feira a domingo.