Designer cearense projeta cadeira para visita do Papa Francisco ao Canadá

Quando se mudou para o Canadá em 2019, o designer cearense Rafael Studart almejava novas vivências para a família, mas não imaginava que três anos depois seria o responsável pelo projeto de uma cadeira para o Papa Francisco. O assento será utilizado pelo pontífice durante visita ao país norte-americano entre os dias 24 e 30 de julho.

O desenho é baseado em placas amplas de madeira (provenientes de árvores nativas do Canadá, como Maple e Carvalho) e em arcos, em alusão às estruturas das igrejas e catedrais. De acordo com o designer, o projeto é simples, mas não simplista, já que não traz ornamentos exagerados e reflete a simbologia da ocasião.

Rafael Studart designer “A cadeira precisava, ao mesmo tempo, ser marcante, mas muito sóbria e solene, porque é um assunto muito sério e delicado. Tínhamos em mente que a cadeira não era o mais importante, é um elemento de design, o importante é a motivação da visita”.

Com vasto trabalho de designer de cadeiras e banquetas, Rafael pondera estar bastante feliz com o reconhecimento do trabalho. “Nunca imaginei que eu ia fazer uma cadeira pro Papa. O meu papel é muito mínimo, mas, pra mim, que faço cadeiras, é muito simbólico”, destaca.

Legenda: Rafael é cearense mas mora no Canadá desde 2019 Foto: Igor Ribeiro

Produção em 50 dias

Rafael explica que foi designado pela empresa onde trabalha, no Canadá, pelo projeto. “A empresa é de descendência italiana e o convite foi feito diretamente a ela, que já tinha realizado outros trabalhos pra Igreja previamente”.

De acordo com o arquiteto, foi fornecido um briefing geral do projeto e com medidas bastante específicas, por causa das dificuldades de locomoção do Papa. “Nós tivemos liberdade pra projetar, mas uma das limitações foi o tempo, porque, do convite até a entrega da cadeira, foram apenas 50 dias”.

Ao todo, foram entregues oito cadeiras, uma para cada comunidade por onde o Papa passará. Todas possuem o mesmo design, mas são diferenciadas pelos elementos gráficos impressos como ornamentação. “Os bordados de cada cadeira são diferentes, porque elas vão ficar nas comunidades onde foram os eventos e passar a ser um elemento de memória”.

Esses bordados, inclusive, foram criados pelo designer Shaun Vincent, que é de descendência Métis, um dos grupos nativos canadenses. “Ele tem uma pesquisa enorme em iconografia dos povos indígenas e desenvolveu a logo que será utilizada na campanha da visita”.

Legenda: Detalhes das cadeiras com bordados do designer Shaun Vincent Foto: Reprodução/Instagram

Visita do Papa

O Papa Francisco visita o Canadá nesta semana em solenidade do evento “Walking Together” (em tradução livre, caminhando juntos). No país, o pontífice vai visitar comunidades indígenas como um ato simbólico para se reconciliar com os povos nativos pele processo de políticas de assimilação cultural realizadas no passado para catequização.

“É muito importante essa visita, Franciso vai assumir o papel da Igreja Católica no processo de apagamento cultural dos povos indígenas do Canadá. Entre os séculos XIX e XX, crianças indígenas eram tiradas das comunidades e internadas em escolas com o intuito de catequizá-las, porém foi um processo muito violento”, conta Rafael.

Pela relevância do momento, o arquiteto afirma ter ficado bastante feliz com o resultado final do projeto, pois traduz exatamente o que foi idealizado. "Estamos vivendo tempos tão duros, é tão difícil alguém abrir a boca pra pedir desculpa, então quando temos alguém da importância do Papa liderando esse processo, é um evento muito simbólico”.

