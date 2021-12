Curta-metragem brasileiro 'Seiva Bruta' entra na pré-lista de indicados ao Oscar 2022

O brasileiro "Seiva Bruta", de Gustavo Milan, é uma das produções pré-selecionadas para o Oscar 2022 na categoria curta-metragem. Já o longa nacional "Deserto particular", de Aly Muritiba, está fora da seleção de melhor filme internacional.

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood divulgou na tarde desta terça-feira, 21, a lista com os pré-candidatos a maior premiação do cinema.

"Seiva Bruta", que relata o drama de venezuelanos cruzando a fronteira para tentar uma nova vida no Brasil, avançará para a próxima fase de votação com as seguintes produções: "Ala Kachuu - Take and Run", "Censor of Dreams", "The Criminals", "Distances", "The Dress", "Frimas", "Les Grandes Claques", "The Long Goodbye", "On My Mind", "Please Hold", "Stenofonen", "Tala’vision", "When the Sun Sets" e "You’re Dead Helen".

A pré-lista de melhor filme internacional conta com 15 longas de nacionalidades italiana, alemã e mexicana, por exemplo. Veja abaixo a lista completa:

"Grosse Freiheit" ("Great freedom", em inglês) - Áustria

"Un monde" ("Playground", em inglês) - Bélgica

"Lunana: A Yak in the Classroom" - Butão

"Flugt" ("Flee", em inglês) - Dinamarca

"Hytti nro 6" ("“Compartment No. 6”, em inglês) - Finlândia

"O Homem Ideal" - Alemanha

"Dýrið" ("Lamb", em inglês) - Islândia

"Um herói" - Irã

"The Hand of God - A Mão de Deus" - Itália

"Doraibu mai kâ" ("Drive my car", em inglês) - Japão

"Colmeia" - Kosovo

"Reze pelas Mulheres Roubadas" - México

"Verdens verste menneske" ("The Worst Person in the World", em inglês) - Noruega

"Plaza Catedral" - Panamá

"El buen patrón" ("The good boss", em inglês) - Espanha

Entrega da estatueta

A lista final com os cinco filmes que vão concorrer à estatueta será divulgada no dia 8 de fevereiro de 2022. Já a cerimônia de entrega do Oscar está marcada para o dia 27 de março, em Los Angeles.