Conheça Toots Thielemans, homenageado com Doodle do Google nesta sexta-feira (29)

O músico belga Toots Thielemans foi escolhido para ser homenageado com um Doodle do Google, nesta sexta (29). A ilustração marca o centenário de nascimento do instrumentista.

Toots Thielemans fez importantes contribuições para o gênero jazz. A ilustração do belga tocando gaita foi criada pela artista plástica americana Melissa Crowton.

Legenda: Doodle criado pelo Google Foto: Reprodução/Google

O músico belga nasceu na Bélgica em 29 de abril de 1922 e passou grande parte da infância na região. O músico era conhecido por tocar gaita, violão e compor.

O Google lançou o Doodle para comemorar eventos históricos, como aniversários e atos heroicos. Além de celebrar personalidades que contribuíram, de alguma forma, para os países e mesmo o mundo

Assista apresentação de Toots Thielemans:

Referência na música

O belga ganhou atenção da imprensa em 1961, quando gravou Bluesette, um popular padrão de jazz que apresentava como marca registrada o assobio.

O músico faleceu em 22 de agosto de 2016, aos 94 anos. Sua morte foi atribuída a problemas de saúde resultantes de uma queda.

TV e Cinema

Além do jazz, o artista belga foi um colaborador frequente de trilhas sonoras de filmes, como em "The Midnight Cowboy", "The Getaway" e "The Sugarland Express".

O tema de encerramento do seriado infantil Vila Sésamo, cheio de harmônicos, é uma das composições mais conhecidas de Thielemans.