Com Johnny Hooker, Silvero Pereira e mais, Festival Elos anuncia programação cultural gratuita

O Festival Elos divulgou nesta terça-feira (14) a lista de atrações que compõem a programação deste ano. Na parte musical, a quinta edição do evento terá apresentações gratuitas de Johnny Hooker, Silvero Pereira, Selvagens à Procura de Lei, Filipe Catto, Juliana Linhares, Mumutante e Nayra Costa. Os shows ocorrem nos dias 25 e 26 de novembro na Praça Verde do Dragão do Mar.

Nos dois dias de festival, um total de doze atrações musicais nacionais e cearenses se apresentam no centro cultural. Além dos shows, o Elos também contará com espetáculos de dança, festas com DJs, desfile, feira de economia criativa e atividades esportivas.

No primeiro dia do evento, o pernambucano Johnny Hooker homenageia Marília Mendonça e cearense Silvero Pereira interpreta composições de Belchior.

Veja também

As cantoras Nayra Costa e Mumutante também compõem o line-up do primeiro dia do festival, que ainda irá promover discotecagens na Praça Verde — com DJs Silas Costa e Bugzinha, do Mambembe — e no Espaço Rogaciano Leite — que terá a presença das DJs Negona, Fuga e Nandi.

Programação variada

O Teatro Dragão do Mar recebe apresentação do espetáculo de dança contemporânea “Ultrópico”, uma obra da Associação de Bailarinos, Coreógrafos e professores de Danças do Ceará (Prodança) e do Curso de Iniciação em Dança Contemporânea (CIDC). Em paralelo, a Feira Casa de Xicas, voltada à economia criativa, será montada a partir de 16 horas no espaço Hub Elos e funciona nos dois dias de evento.

Já em 26 de novembro, segundo dia do evento, o Dragão do Mar recebe os shows da cantora Filipe Catto, que celebra o repertório de Gal Costa; Juliana Linhares, que traz o show “Nordeste Ficção”; e a banda Selvagens à Procura de Lei comemorando os 10 anos do disco homônimo.

No segmento das festas, o dia será marcado por apresentações do Baile do Agê, do Mambembe — com os DJs Maarji e Estácio Facó — e dos DJs Coka Vibration e Vládia Soares com o coletivo de sound system e reggae Baile “Come inna di dance”.

A programação de dança do dia 26 será composta pelo espetáculo “Babaloo”, da Prodança e CIDC, também apresentado no Teatro do Dragão do Mar.

Em anos anteriores, o Festival Elos promoveu em Fortaleza shows de nomes como Elza Soares, Gal Costa, Luiza Nobel, Mateus Fazeno Rock e Emicida,

Estação Marítima

Além da programação artística no Dragão do Mar, o festival irá promover a Estação Marítima/Elos, voltada a atividades esportivas, na Comunidade do Poço da Draga. Entre as ações previstas, estão aulas de esportes como surfe, windsurf, caiaque e stand up paddle. Vivências sustentáveis também irão compor a programação do espaço.

Arrecadação de alimentos

O acesso à programação do Festival Elos será gratuito em todas as atividades, mas o evento convida o público a doar voluntariamente 1kg de alimento não-perecível na entrada. Os alimentos arrecadados na ocasião serão destinados às cozinhas solidárias do Instituto Pensando Bem, que fica na Favela do Inferninho e promove educação, esporte, empreendedorismo, assistência e inclusão social para mais de 400 famílias de Fortaleza.

Confira a programação

Sábado, 25 de novembro

16h - Feira Casa de Xicas, no Hub Elos

18h - Desfile “Ancestralidade, memória transversal”, no Espaço Rogaciano Leite

18h - Mambembe A Festa, com DJs Silas Costa e Bugzinha, na Praça Verde

19h - Nayra Costa, na Praça Verde

20h - Palo$a Baile, no Espaço Rogaciano Leite

20h30min - Mambembe A Festa, com DJs Silas Costa e Bugzinha, na Praça Verde

21h - Silvero Pereira interpreta Belchior, na Praça Verde

21h - Espetáculo “Ultrópico”, no Teatro Dragão do Mar

22h30min - Mambembe A Festa, com DJs Silas Costa e Bugzinha, na Praça Verde

23h - Mumutante, na Praça Verde

00h - Mambembe A Festa, com DJs Silas Costa e Bugzinha, na Praça Verde

00h30min - Johnny Hooker canta Marília Mendonça, na Praça Verde

Domingo, 26 de novembro

16h - Feira Casa de Xicas, no Hub Elos

17h30min - Baile do Agê, na Praça Verde

18h - Baile “Come inna di Dance”, com DJs Coka Vibration e Vládia Soares, no Espaço Rogaciano Leite

18h30min - Mambembe A Festa, com DJs Maarji e Estácio Facó, na Praça Verde

19h - Filipe Catto, na Praça Verde

20h30min - Mambembe A Festa, com DJs Maarji e Estácio Facó, na Praça Verde

21h - Juliana Linhares, na Praça Verde

21h - Espetáculo “Babaloo”, no Teatro Dragão do Mar

22h - Mambembe A Festa, com DJs Maarji e Estácio Facó, na Praça Verde

22h30min - Selvagens à Procura de Lei, na Praça Verde

Festival Elos 2023

Quando: dias 25 e 26 de novembro, a partir das 16 horas

Onde: Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) e Poço da Draga

Entrada gratuita, com estímulo para doação de 1kg de alimento não-perecível na entrada do evento

Mais informações: no site, Instagram e Facebook