Clipe oficial da 'última música dos Beatles' é lançado nesta sexta-feira; assista

Após lançaram a última música da carreira juntos, The Beatles lançou, nesta sexta-feira (3), o videoclipe oficial da faixa "Now and Then".

Nas imagens é possível ver os quatro artistas com auxílio de inteligência artificial. Também é possível acompanhar Paul McCartney e Ringo Starr cantando juntos, além de uma orquestra que faz a base da música.

"Now and Then é uma jornada frutífera que ocorreu durante cinco décadas e é o produto de conversas e colaborações entre os quatro Beatles que segue até hoje", dizia a descrição do vídeo.

A canção foi escrita e gravada por John Lennon, em 1977, três anos antes de sua morte, como uma faixa solo. A demo inacabada, após o assassinato de Lennon, chegou ao acervo dos outros três membros do grupo Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr.

Processo de produção

Em 2022, o diretor Peter Jackson utilizou inteligência artificial para isolar a voz de John no documentário "Get Back". O grupo, então, resolveu juntar gravações de violão deixadas por George Harrison, que morreu em decorrência de um câncer de pulmão em 2001. Todo o material utilizado de Harrison foi retirado de sessões originais realizadas pelo produtor Jeff Lynne.

"Nós tínhamos a voz do John e um piano e [conseguimos] separá-los graças à IA. Eles falam pra máquina: ‘Essa é a voz. Esse é o violão. Remova o violão’. Então, quando viemos para fazer o que seria a última gravação dos Beatles, foi uma demo que o John tinha [e] nós conseguimos pegar a voz do John e purificá-la através dessa IA. Aí podemos mixar a gravação, como você faz normalmente", contou Paul McCartney à BBC. O artista estará no Brasil em dezembro.

O processo de produção da canção também pode ser acompanhado no Youtube oficial da banda.