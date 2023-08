Show extra de Paul McCartney é anunciado em SP após ingressos esgotarem

A produção da turnê “Got Back Tour no Brasil”, do cantor Paul McCartney, anunciou, nesta quinta-feira (10), um show extra no dia 7 de dezembro no Allianz Parque, em São Paulo. O anúncio aconteceu após os ingressos para o show do dia 9 de dezembro — que também acontecerá em São Paulo — esgotarem rapidamente nesta manhã.

A pré-venda de ingressos da nova data começou hoje (10), a partir das 15h, de forma exclusivamente online, no site da Eventim. Já a venda para o público geral tem início no próximo sábado (12).

PRÉ-VENDA

Data: 10 de agosto, a partir das 15h;

A compra na pré-venda é exclusiva para clientes do Banco BRB , utilizando o cartão BRB;

para , utilizando o cartão BRB; A pré-venda também está elegível para o banco digital Nação BRB FLA;

A venda acontecerá, exclusivamente, no site da Eventim.

VENDA DE INGRESSOS — PÚBLICO GERAL

Data : as vendas para o público geral iniciam no sábado (12), a partir das 15h, no site da Eventim;

: as vendas para o público geral iniciam no sábado (12), a partir das 15h, no site da Eventim; Ponto de venda credenciado: para quem não conseguir comprar de forma online, a venda será liberada nos pontos de vendas credenciados, também, no sábado (12), a partir das 16h.

SHOW EXTRA

Data : 07 de dezembro

: 07 de dezembro Abertura dos portões : 16h

: 16h Horário do show : 20h

: 20h Local : Allianz Parque — Rua Palestra Itália, 200

: Allianz Parque — Rua Palestra Itália, 200 Ingressos : A partir de R$ 210

: A partir de R$ 210 Classificação etária : Menores de 16 anos apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais (sujeito a alteração por decisão judicial)

: Menores de 16 anos apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais (sujeito a alteração por decisão judicial) Venda de ingressos online : Site da Eventim

: Site da Eventim Venda de ingressos físicos: Consultar locais de pontos de vendas credenciados