Rihanna dá à luz a uma menina, diz imprensa americana

A cantora Rihanna é, oficialmente, mãe pela segunda vez e deu à luz a uma menina, segundo informações do site Media Take Out. A criança é fruto do relacionamento da artista com o rapper A$AP Rocky, e juntos os dois já são pais de um menino, o pequeno RZA Athelston Mayers.

Ainda conforme a publicação, a cantora passa bem e já repousa na própria casa, onde vive com A$AP Rocky, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A confirmação do nascimento teria sido revelada por um amigo próximo, que também contou que a menina se parece com a mãe. "Até a luz dos olhos!", afirmou.

Rihanna anunciou a gravidez do segundo filho em fevereiro deste ano, quando se apresentava no show de intervalo do Super Bowl LVII. Na época, fãs ficaram em dúvida sobre a notícia em meio à expectativa de lançamento de um novo álbum musical da cantora.

Sobre a música, não se sabe quais os caminhos da cantora. Por outro lado, ela parece cada vez mais empenhada nas próprias empresas. A 'SavagexFenty', liderada pela artista, lançou nova coleção de maternidade nos últimos dias.

"A nova coleção cápsula de maternidade é sobre trazer confiança e conforto para mães em cada estágio da jornada delas", pontuou, ainda reforçando que acredita na possibilidade de mães ainda canalizarem a própria sexualidade mesmo em meio à maternidade.