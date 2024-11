Caetano e Bethânia, festivais de rock e jazz e mais: 20 shows para conferir em Fortaleza em novembro

O mercado de shows, que costuma aquecer no segundo semestre, segue a todo o vapor na capital cearense neste mês de novembro. Além de apresentações de artistas cearenses, a Cidade recebe, a partir desta sexta-feira (1º), grandes turnês nacionais, como o show dos irmãos Caetano e Bethânia, festivais de música, como o Eu Quero Rock e o Choro Jazz, e até nomes internacionais, como a lendária cantora de reggae Dawn Penn.

Para te ajudar a se programar, o Verso elaborou um guia com 20 dos principais shows e festivais que chegam à Capital nas próximas semanas, com opções pagas e gratuitas e artistas que contemplam diversos gêneros musicais. Confira a seguir:

01/11 – Aldo Sena

Legenda: Mestre da guitarrada faz mais um show com sucessos do carimbó na Capital Foto: José de Holanda/Divulgação

A programação musical do mês começa já nesta sexta-feira, com um show especial do mestre da guitarrada, Aldo Sena. O paraense apresenta um repertório envolvente e dançante de carimbó mixado a ritmos caribenhos, como o mambo e o merengue, com sucessos como “Lambada Complicada” e “Solo de Craque”.

Serviço

Onde: Esquina Brasil (av. Antônio Sales, 3177 - Dionísio Torres)

Horário: 22h

Ingressos: R$ 20 | Vendas no Sympla

Mais informações: @esquinabrasilfortaleza

02/11 – Dawn Penn

Legenda: Lenda do reggae, Dawn Penn se apresenta na Capital neste sábado Foto: Divulgação

Neste sábado, a cantora jamaicana Dawn Penn, lenda do reggae e responsável pelo hit “You Don’t Love Me (No No No)” – lançado há 30 anos e “redescoberto” recentemente nas redes sociais – se apresenta na boate Kingston 085, no entorno do Dragão do Mar. A apresentação faz parte da mais recente turnê latino-americana de Dawn, que já passou por Colômbia e Peru.

Serviço

Onde: Kingston 085 (rua José Avelino, 508 - Centro)

Horário: 21h

Ingressos: A partir de R$ 50 | Vendas na Bilheteria Digital

Mais informações: @kingston085

03/11 – Festival Eu Quero Rock (CPM 22, Di Ferrero, Gloria, Hateen e Backdrop Falls)

Legenda: CPM 22 e Di Ferrero, headliners do festival Eu Quero Rock Foto: Divulgação

Novo festival de rock da Capital, o Eu Quero Rock conta com nomes da música brasileira que fizeram grande sucesso nos anos 2000, como o cantor Di Ferrero, ex-vocalista do NX Zero, e as bandas CPM 22, Gloria e Hateen. Quem abre a programação é o grupo cearense de pop punk Backdrop Falls.

Serviço

Onde: Pirata Bar (rua dos Tabajaras, 325 - Praia de Iracema)

Horário: 17h

Ingressos: A partir de R$ 120 | Vendas no Bilheto

Mais informações: @eu_quero_rock_

06/11 – Daniel & Orquestra Sinfônica

Legenda: Daniel se apresenta com uma orquestra sinfônica no Cineteatro São Luiz Foto: Divulgação

A sétima edição do projeto Prudential Concerts, que reúne nomes da música popular brasileira e orquestras sinfônicas de diversos lugares do País, terá como convidado o cantor Daniel. Com regência do maestro Carlos Prazeres e arranjos de Dudu Viana, o artista apresentará um repertório com os maiores sucessos dos 40 anos de carreira, como “Estou Apaixonado” e “Adoro Amar Você”.

Serviço

Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Horário: 20h

Ingressos: A partir de R$ 75 | Vendas na bilheteria do cineteatro e no Sympla

Mais informações: @cineteatrosaoluiz

08/11 – Juçara Marçal, Kiko Dinucci e Rrêve Sélavy

Legenda: Kiko Dinucci e Juçara Marçal Foto: Divulgação

A cantora Juçara Marçal e o músico e produtor Kiko Dinucci se unem aos músicos Christophe Rocher, Frédéric B. Briet e Nicolas Pointard, do trio francês Rrêve Sélavy, para o show “Vortex”, projeto que celebra as conexões entre o samba, o afro-punk-jazz brasileiro e o jazz europeu.

Serviço

Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Horário: 20h

Acesso gratuito

Mais informações: @estacaodasartes.ce

09/11 – We Will Rock You (Biquini e Titãs)

Legenda: Biquini e Titãs se apresentam no We Will Rock You Foto: Divulgação

Mais um evento inédito que busca suprir a demanda por rock em Fortaleza, o We Will Rock You terá uma dobradinha de shows de bandas brasileiras consagradas. Com público fiel no Ceará, os grupos Biquini e Titãs se apresentam na Praia do Futuro no segundo fim de semana de novembro.

Serviço

Onde: Barraca Santa Praia (av. Zezé Diogo, 3343 - Antonio Diogo)

Horário: 22h

Ingressos: A partir de R$ 120 | Vendas na Bilheteria Digital

Mais informações: @lanproducoes

14/11 – Jota Quest

Legenda: Jota Quest traz turnê comemorativa para a capital cearense Foto: Divulgação

A banda de pop rock apresenta o show da turnê “JOTA25”, que celebra os 25 anos de estrada com 25 dos maiores sucessos do grupo, como “Fácil”, “Na Moral” e “Encontrar Alguém”, além de sucessos mais recentes, como “A Voz do Coração”, e “Imprevisível”.

Serviço

Onde: Iguatemi Hall (av. Sebastião de Abreu, 422 - Edson Queiroz)

Horário: Abertura da casa às 19h / Show às 21h

Ingressos: A partir de R$ 120 | Vendas na bilheteria do Iguatemi Hall e na Bilheteria Virtual

Mais informações: @iguatemihall

15/11 – Escurinho

Legenda: Escurinho é um dos expoentes da música popular paraibana Foto: Divulgação

Pernambucano radicado na Paraíba, o cantor, compositor e percussionista Escurinho traz para a Estação das Artes um rico repertório com sucessos dos mais de 20 anos de carreira, com referências que vão do rock à MPB, da ciranda ao bolero. A abertura do show, que integra o Festival Afrocearensidades, é do Bloco Chico Chico da Matilde.

Serviço

Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Horário: 19h

Acesso gratuito

Mais informações: @estacaodasartes.ce

15/11 – Leonardo

Legenda: Leonardo se apresenta no feriado da República, no Iguatemi Hall Foto: Divulgação

No feriado da República, o cantor sertanejo que marcou gerações de fãs chega à capital cearense com um repertório recheado de clássicos, em um passeio pelos 40 anos de carreira.

Serviço

Onde: Iguatemi Hall (av. Sebastião de Abreu, 422 - Edson Queiroz)

Horário: Abertura da casa às 19h / Show às 21h

Ingressos: A partir de R$ 130 | Vendas na bilheteria do Iguatemi Hall e na Bilheteria Virtual

Mais informações: @iguatemihall

16/11 – Caetano e Bethânia

Legenda: Caetano e Bethânia se apresentam no Castelão em 16 de novembro Foto: Divulgação

Na esperada turnê inédita que reúne dois dos maiores nomes da música brasileira, os irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia interpretam seus maiores sucessos e prometem emocionar públicos de todas as idades.

Serviço

Onde: Arena Castelão (av. Alberto Craveiro, 2901 - Castelão)

Horário: 21h

Ingressos: A partir de R$ 145 | Vendas no Ticketmaster

Mais informações: @ticketmasterbr

17/11 – Alaíde Costa e Claudette Soares

Legenda: Claudette Soares e Alaíde Costa se apresentam juntas no show 'As Damas da Bossa' Foto: Murilo Alvesso/Divulgação

Ícones da bossa nova, as duas divas da música brasileira se encontram no show especial “As Damas da Bossa”, que celebra os 65 anos dedicados ao gênero musical e os 70 anos de amizade da dupla. A apresentação inclui sucessos das duas cantoras, além de acompanhamento do pianista Alexandre Vianna.

Serviço

Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Horário: 18h

Ingressos: Vendas na bilheteria do Cineteatro e no Sympla

Mais informações: (85) 99123-0239 / @cineteatrosaoluiz

21/11 – Rafa Martins

Legenda: Rafa Martins lançou novo trabalho solo em junho deste ano Foto: Murilo Amâncio/Divulgação

Músico, compositor e ex-guitarrista do Selvagens à Procura de Lei, o cearense Rafa Martins lança seu segundo álbum solo, “Dunaduna”, em um show especial com os músicos Ayla Lemos, Daniel Lima e Felipe Couto. A abertura fica por conta da banda Doces Deletérios.

Serviço

Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Horário: 19h30

Ingressos: A partir de R$ 40 | Vendas na bilheteria do teatro e no Sympla

Mais informações: @dragaodomar

22/11 – Aguidavi do Jêje

Legenda: Orquestra percussiva Aguidavi do Jêje Foto: Diego Bresani/Divulgação

A orquestra baiana Aguidavi do Jêje, que completa 20 anos em 2024, traz na sonoridade – entre instrumentos percussivos, violas e violões – a sabedoria ancestral das religiões de matriz africana e uma produção refinada. O trabalho do grupo, que recentemente recebeu uma indicação ao prêmio de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa no Grammy Latino deste ano, poderá ser conferido em um show especial e gratuito na Estação das Artes, como parte do Festival Afrocearensidades.

Serviço

Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Horário: 20h

Acesso gratuito

Mais informações: @estacaodasartes.ce

23/11 – Festival Black Era Fortal

Legenda: Luiza Nobel se apresenta com o Baile Preto na Estação das Artes Foto: Lia de Paula/Divulgação

Ainda como parte do Festival Afrocearensidades, a Estação das Artes sedia o Festival Black Era Fortal, que celebra o talento de artistas negros que têm movimentado a cena musical cearense. O line-up conta com os shows de Luiza Nobel e Baile Preto, Melanina convida Dipas, Outragalera e Mumutante part. Cabulosa e sets dos DJs Nego Célio e Bugzinha.

Serviço

Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Horário: 16h

Acesso gratuito

Mais informações: @estacaodasartes.ce

23/11 – Chico Pinheiro

Legenda: Músico faz apresentação gratuita no CCBNB Foto: Divulgação

Guitarrista e mestre do violão, o músico Chico Pinheiro chega a Fortaleza pela primeira vez para o projeto Jazz em Cena, do Centro Cultural Banco do Nordeste. No repertório, canções de discos como “Meia-noite, Meio-dia”, “Flor de Fogo” e “City Dreams”, com participações especiais de músicos cearenses.

Serviço

Onde: Centro Cultural Banco do Nordeste (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)

Horário: 19h

Acesso gratuito

Mais informações: @jazzemcena

28/11 – Sophia Chablau e uma Enorme Perda de Tempo

Legenda: Além de circular por festivais brasileiros, banda se apresentou no Primavera Sound Barcelona deste ano Foto: Helena Ramos / Reprodução/X

Pela primeira vez em Fortaleza, a banda paulistana de indie rock que tem feito sucesso nos line-ups de festivais por todo o País se apresenta na loja de discos Hifive, na Vila Bachá. A apresentação deve reunir hits dos dois álbuns de estúdio do grupo: Sophia Chablau e uma Enorme Perda de Tempo (2021) e Música do Esquecimento (2023), um dos destaques nacionais do ano passado.

Serviço

Onde: Hifive Discos e Bar (Vila Bachá, 5 - Meireles)

Horário: 18h

Ingressos: R$ 40 | Vendas no Sympla

Mais informações: @hifivediscos

29/11 – Rico Dalasam

Legenda: Rapper paulista traz show gratuito para a Capital Foto: Divulgação

O rapper paulista volta à Fortaleza para mais um show da celebrada turnê “Escuro brilhante, último dia no orfanato Tia Guga”, disco lançado em dezembro do ano passado. Com canções mais solares e leves, o repertório conta com hits como “Imã”, “Sol Particular” e a love song “Quebrados”.

Serviço

Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Horário: 20h

Acesso gratuito

Mais informações: @estacaodasartes.ce

30/11 – Festival Gotham - Plastique Noir, Das Projekt e mais

Legenda: Plastique Noir um dos grandes expoentes do rock cearense Foto: Divulgação

Uma das principais bandas do pós-punk brasileiro, a cearense Plastique Noir volta ao Estado com um show que celebra os sucessos dos quase 25 anos de carreira. A apresentação faz parte da 6ª edição do Gotham, evento voltado para a subcultura gótica na Capital. Se apresentam, ainda, as bandas de rock gótico Das Projekt (SP), Maldigo, Gothiel e Dark Hertz Transmission. O evento terá ainda DJs, desfiles e feira dark.

Serviço

Onde: Casarão Benfica (rua Carapinima, 1884 - Benfica)

Horário: 19h

Ingressos: A partir de R$ 25 | Venda no Sympla

Mais informações: @casaraobenfica

30/11 – The Fevers

Legenda: The Fevers celebra nostalgia em baile no RioMar Foto: Divulgação

Sucesso nos anos 60, 70 e 80, o grupo The Fevers se apresenta no Baile dos Anos Dourados 2024, em um show cheio de nostalgia. No repertório, sucessos como “Mar de Rosas” e “Vem Me Ajudar”.

Serviço

Onde: Estacionamento do Shopping RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Horário: 18h

Ingressos: A partir de R$ 50 | Vendas no Sympla

Mais informações: (85) 99401-0457

30/11 e 01/12 – Festival Choro Jazz - Etapa Fortaleza

Legenda: Após participar do circuito Choro Jazz no Cariri, músicos d'O Trio se apresentam em Fortaleza Foto: Divulgação

A terceira etapa do Festival Choro Jazz 2024 chega a Fortaleza nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro, depois de passar por Belém e Soure, no Pará, e pelo Crato, no Cariri.

No primeiro dia do evento, se apresentam Theresa Rachel & Rebeca Camara, com participação de Brenna Freire, com o show "”Compositoras Brasileiras”; O Trio, com os músicos Maurício Carrilho, Pedro Amorim e Paulo Sérgio Santos; e o projeto “Retocando Gil e Caetano”, com Armandinho Macêdo, Marcos Lobo e Yacoce Simões.As atrações do dia 1º de dezembro ainda serão divulgadas pela organização do evento.

Serviço

Onde: Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Horário: 17h

Acesso gratuito

Mais informações: @chorojazz