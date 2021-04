Artista cearense compõe elenco musical do projeto paulista Nave Sonora

Aos 26 anos, a multiartista cearense Jeffe conseguiu um “respiro em meio ao caos”. Travesti não-binária com residência inicial na Barra do Ceará, ela está entre os seis nomes do País selecionados pelo projeto Nave Sonora (SP), que capacita e promove o encontro de novos talentos da música no país.

“Me deram a oportunidade de mostrar quem eu sou e a minha arte, fora da curva do que normalmente é disponibilizado pra mim sendo preta, periférica e LGBTQIA+. Sendo assim, só quero entregar de maneira sincera e honesta quem eu sou por meio do meu trabalho”, introduz.

Às 22h30 desta quinta-feira (22), Jeffe apresentará um showcase on-line, resultado da mentoria que recebeu entre 22 de março e 6 de abril. A cearense foi convidada e acompanhada de perto pela arquiteta e light designer Ana Turra, responsável pela concepção visual e espacial de shows como Elza Soares, Ana Carolina, Arnaldo Antunes e Anelis Assumpção.

Legenda: Jeffe reúne experiências em musicais e também no cinema, com a série “Lana & Carol” e o longa-metragem “Cabeça de Nêgo” Foto: Henrique Cardozo

Ana conheceu a pupila na consultoria cênica cedida para o espetáculo musical “Falando da Vida”, produzido pelo Porto Dragão em fevereiro deste ano.

Fiquei fisgada pelo seu carisma, que imprimia dentro e fora da tela. Para o Nave Sonora, precisava encontrar alguém que estivesse no início da carreira e no ponto certo para dar um salto, com abertura para ouvir outros profissionais e ser desafiado. Jeffe foi a primeira pessoa que me veio à mente”, elogiou a diretora de palco.

A cearense, por sua vez, reconhece que “o Nave Sonora não podia chegar em melhor hora”. “Saindo das lives convencionais completamente, tive a oportunidade de unir os conhecimentos adquiridos durante o processo de mentoria - que aconteceu semanalmente até a semana dos workshops abertos ao público gratuitamente - ao meu desejo de continuar mostrando minhas composições e projeções no mercado da música”, afirma.

Conceito do showcase

Com o clipe “GOZO” recém-lançado, Jeffe resolveu partir do mesmo universo conceitual para a produção do showcase. “Optei pela fantasia que se mistura com a realidade. Por isso, o show está repleto de linguagens visuais e sonoras, no sentido de gerar provocações no espectador”, adianta.

A gravação aconteceu dentro do apartamento do produtor musical, Cláudio Mendes. O repertório é formado por quatro músicas autorais e pela declamação do poema “o amor faz sua própria bagunça”, também de Jeffe, totalizando 30 minutos de apresentação.

“Além de ‘Gozo’, teremos ‘Ovelha desgarrada’ e ‘O que é o amor?’, duas canções 100% inéditas. ‘Mana’ é uma canção feita em homenagem à minha irmã do meio Nathy Pereira, na composição está Rayane Fortes, Madame e o filme musical conta com os vocais de Di Ferreira. O show encerra com a canção ‘Vinho derramado’, de James Pierre, meu amigo e colega de apartamento”, explica Jeffe.

Cenário em projeção

Aprovado pela Lei Aldir Blanc de São Paulo, o projeto Nave Sonora viabilizou financeiramente as produções dos filmes musicais e também concedeu um auxílio “bem-vindo nesse momento de pandemia”, conforme a artista cearense.

“Eu só consigo ser grata por essa onda de boas novidades que tem acontecido e quero crescer ainda mais pra que minha felicidade respingue na realidade da minha comunidade”, admite Jeffe.

Legenda: O showcase foi gravado no apartamento do produtor musical Cláudio Mendes Foto: Henrique Cardozo

No momento, o único plano da artista é “ficar viva”, mas acredita que também deve lançar um EP das músicas desse show “quando passar todo esse rojão”.

Minha principal luta é reivindicar o meu direito de existir nos lugares e espaços sendo exatamente como eu sou e que isso não seja qualquer parâmetro para a minha competência”, finaliza, certa de que o percurso está apenas começando.

Serviço

Showcase Nave Sonora – Artista Jeffe

Dia 22/04 (quinta), às 22h30 (Única apresentação)

Exibição no site do projeto

Após a apresentação, o show também ficará disponível no Canal do YouTube da artista