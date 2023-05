Suspeita de enviar bombons envenenados teria fingido ser traficante para ameaçar testemunha

Suspeita de enviar os bombons envenenados que mataram uma mulher no Rio de Janeiro, Susane Martins da Silva teria se passado por um traficante de drogas para ameaçar o mototaxista que entregou os doces à vítima. Presa nessa quinta-feira (25), ela tentou evitar que a testemunha revelasse a identidade dela à Polícia.

Em depoimento às autoridades, o motoboy Lucas David declarou que recebeu uma série de mensagens, supostamente enviadas pela investigada se passando por um criminoso, que tentava o convencer de mentir sobre quem o contratou para o serviço. As informações são do portal G1 e da Rede Globo.

“Vou te dá o papo. Sua missão era entregar as flores pra pira*** lá. Se te procurarem, você só não pode dá meu cria. Tá entendido, parceiro? Pode falar que era um homem escuro, alto e tá tudo certo pro teu lado”, dizia o texto.

Apesar da intimidação, a testemunha procurou a Polícia e relatou o que sabia. Inicialmente, o homem não tinha conhecimento de que a entrega que realizara era suspeita, mas descobriu após acompanhar a repercussão do caso na imprensa.

Aos investigadores, Lucas David disse ter sido abordado em Acari, Zona Norte do Rio de Janeiro, por um adolescente, apontado pelas autoridades como filho de Susane Martins. Na ocasião, o jovem pediu que o profissional entregasse a caixa de doces e flores à Lindaci Viegas Batista de Carvalho. Pelo serviço, ele cobrou R$ 90 e recebeu R$ 100 em espécie.

A 20ª DP, em Vila Isabel, trabalha com a hipótese de que a mulher se locomoveu de Meriti para Acari com intuito de não levantar suspeitas sobre o envolvimento dela no crime.

Fui numa entrega inocente. Vim aqui comprovar meus erros, os erros que não são meus. Estou totalmente certo de que essa mulher [Susane] fez uma barbaridade e quis me prejudicar. Prejudicou uma família em que veio a óbito uma senhora. Sou inocente e vim aqui provar', disse o entregador.

Lindaci Viegas morreu no último sábado (20), logo após comer um dos doces, que foram enviados como suposto presente de aniversário. Os bombons não tinham identificação.

Ciúmes de namorado

Conforme as investigações, Lindaci e Susane namoraram um homem identificado como Mário Sérgio, em momentos distintos. A vítima e Mário teriam ficado juntos por quatro anos e teriam mantido contato após o término.

Contudo, após o rompimento do casal, Mário teria iniciado um "relacionamento conturbado" com Susane, que durou dois anos, entre idas e vindas. Susane chegou a denunciar o ex pela Lei Maria da Penha e, atualmente, ele está preso.

Apesar disso, as diligências apontaram que a suspeita tinha ciúmes e acreditava que Mário e Lindaci estavam tendo um caso, informação que não foi confirmada pela Polícia do Rio de Janeiro.

"Susane sempre desconfiou que Mário Sérgio estava lhe traindo com Lindaci e resolveu se vingar justamente no dia do aniversário desta para não chamar a atenção, dando flores e bombons que estavam envenenados", explicou a 20ª DP.

Presente sem remetente

Lindaci, que era cuidadora de idosos, passou mal após comer bombons que ganhou de um anônimo, com um buquê de flores, no dia de seu aniversário, sábado (20). O caso aconteceu no Rio de Janeiro.

A irmã da vítima, Lenice Batista, contou que um perito do Instituto Médico Legal (IML) indicou, informalmente, a presença de chumbinho no corpo da mulher.

Legenda: A vítima, Lindaci, chegou a desconfiar dos chocolates antes de comê-los Foto: Reprodução

A família relatou ainda que Lindaci vinha recebendo ameaças nas redes sociais. No sábado, ela atendeu uma ligação em que um motoboy avisava ter uma entrega. Desconfiada, pediu para deixar o pacote na loja do atual namorado, em Vila Isabel. A vítima retirou os bombons e seguiu para um salão de beleza. Lá, passou a ligar para parentes e amigos para descobrir quem havia enviado o presente, uma vez que o embrulho não tinha remetente.

Ela chegou a comentar com as pessoas no local que estava com medo de comer os chocolates "porque eles poderiam estar envenenados". Contudo, decidiu comer após ligar para o ex-marido e ouvir que ele havia enviado o presente. Mas, segundo a família, o ex explicou que havia apenas feito uma "brincadeira" com ela e negou ter enviado o chocolate.

