Jovem internada após cheirar pimenta está 'respirando sozinha', diz mãe

A mãe da jovem Thais Medeiros, hospitalizada desde fevereiro após cheirar uma conserva de pimenta, disse nessa quarta-feira (25) que a filha se recuperou de uma pneumonia e está respirando sozinha há três dias, sem precisar da traqueostomia.

Em vídeo publicado no Instagram, Adriana Medeiros disse que a filha, de 25 anos, está com o quadro clínico controlado. Segundo ela, a jovem é muito forte e tem grande chance pela frente.

“Ela (Thais) está respirando sozinha. Já tem três dias que não está precisando da traqueostomia”, disse a mãe.

Segundo Adriana, é provável que nas próximas semanas Thais passe por testes para saber se ela poderá trocar para uma traqueostomia de metal, o que significa mais um passo na evolução da jovem.

Adriana Medeiros ainda agradeceu as orações e o apoio recebidos. “Passo aqui para deixar minha gratidão para todos que nos ajudam e todos que ajudam com oração”, finalizou.

Entenda o caso

No dia 17 de fevereiro, Thais Medeiros foi almoçar com a família do namorado, em Anápolis, cidade do interior de Goiás. Na ocasião, um dos assuntos foram os preparos com pimentas que a sogra de Thais fazia. Por conta da conversa, um dos vidros com conservas foi passado de mão em mão, até que a trancista o cheirou.

Segundo a sogra de Thais, Sandra Oliveira, a jovem não chegou a provar, apenas cheirou. "Assim que ela cheirou a pimenta, já falou que estava coçando a garganta. Larguei meu prato e fui atrás dela. Não foram 3 minutos", disse, na época.

Ela foi levada rapidamente para o hospital, mas ainda assim teve um edema cerebral. Desde a internação, em fevereiro, ela teve algumas pioras no quadro, chegando a ser internada mais de uma vez na UTI e contrair, inclusive, pneumonia.