Jovem internada após cheirar pimenta recebe visita de filhas após 80 dias no hospital

A trancista Thais Medeiros recebeu, pela primeira vez, a visita das duas filhas desde que foi internada, no dia 17 de fevereiro, após cheirar pimentas. A jovem de 25 anos estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em Goiânia, capital de Goiás, de onde recebeu alta no último dia 30 de abril.

Depois disso, as pequenas Valentina, de 8 anos, e Antonella, de 6, puderam encontrar com a mãe depois de 80 dias. O encontro foi registrado pela família. "Esperamos que essa visita ajude ela a ter forças para sair da situação que ela se encontra", escreveu a família. As informações são do G1 Goiás.

Em fevereiro, durante almoço na casa do namorado, Thaís Medeiros passou mal após cheirar pimenta em conserva. Segundo a Santa Casa de Anápolis, para onde a trancista foi levada logo após, a jovem já chegou com um edema cerebral. Conforme os médicos que acompanharam o caso, ela deve ter lesões cerebrais irreversíveis por conta da falta de oxigenação do cérebro.

Segundo a mãe de Thais, Adriana Medeiros, as filhas da trancista estão "a par da situação". "Elas ficaram felizes de ver a mãe delas, mas não é fácil [a situação]", completou.

A unidade hospitalar onde Thais Medeiros segue internada não deu maiores detalhes sobre o estado de saúde da jovem ou sobre previsão de alta.

Entenda o caso

No dia 17 de fevereiro, Thais Medeiros foi almoçar com a família do namorado, em Anapolis, cidade do interior de Goiás. Na ocasião, um dos assuntos foram os preparos com pimentas que a sogra de Thais fazia. Por conta da conversa, um dos vidros com conservas foi passado de mão em mão, até que a trancista também o cheirou.

Segundo a sogra de Thais, Sandra Oliveira, a jovem não chegou a provar, apenas cheirou. "Assim que ela cheirou a pimenta, já falou que estava coçando a garganta. Larguei meu prato e fui atrás dela. Não foram 3 minutos", disse, na época.

Ela foi levada rapidamente para o hospital, mas ainda assim teve um edema cerebral. Desde a internação, em fevereiro, ela teve algumas pioras no quadro, chegando a ser internada mais de uma vez na UTI e contrair, inclusive, pneumonia.