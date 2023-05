Suspeita de enviar bombons envenenados que mataram mulher é presa; motivação seria por ciúmes

Susane Martins da Silva foi presa na madrugada desta quinta-feira (25), no Rio de Janeiro, por ser a principal suspeita de mandar os bombons envenenados que mataram Lindaci Viegas Batista de Carvalho, 54, no último sábado (20). Segundo o G1, que ouviu a polícia local, Susane teria agido por ciúmes de um namorado em comum.

A 20ª Delegacia de Polícia, de Vila Isabel, chegou até o nome da suspeita por meio de Lucas David, o motoboy contratado para levar a encomenda até Lindaci, que procurou as autoridades policiais após a repercussão do caso.

"Fui numa entrega inocente. Vim aqui comprovar meus erros, os erros que não são meus. Estou totalmente certo de que essa mulher [Susane] fez uma barbaridade e quis me prejudicar. Prejudicou uma família em que veio a óbito uma senhora. Sou inocente e vim aqui provar', declarou o entregador.

Susane deve responder por homicídio duplamente qualificado, provocado por envenenamento e motivo fútil.

Segundo o delegado Fabio Souza, a suspeita, ao ser presa, chorou e contou histórias desconexas. "Disse que foi obrigada por alguém, mas não negou o crime", comentou o responsável pelo caso.

Ciúmes de namorado

De acordo com as investigações, Lindaci e Susane namoraram um homem identifiado como Mário Sérgio, em momentos distintos da vida. A vítima e Mário teriam ficado juntos por quatro anos e teriam mantido contato após o término.

Contudo, após o rompimento do casal, Mário teria iniciado um "relacionamento conturbado" com Susane, que durou dois anos, entre idas e vindas. Susane chegou a denunciar o ex pela Lei Maria da Penha e, atualmente, ele está preso.

Apesar disso, as diligências apontaram que a suspeita tinha ciúmes e acreditava que Mário e Lindaci estavam tendo um caso, informação que não foi confirmada pela Polícia do Rio de Janeiro.

"Susane sempre desconfiou que Mário Sérgio estava lhe traindo com Lindaci e resolveu se vingar justamente no dia do aniversário desta para não chamar a atenção, dando flores e bombons que estavam envenenados", explicou a 20ª DP.

Lembre o caso

Lindaci, que era cuidadora de idosos, passou mal após comer bombons que ganhou de um anônimo, com um buquê de flores, no dia de seu aniversário, sábado (20). O caso aconteceu no Rio de Janeiro.

A irmã da vítima, Lenice Batista, contou que um perito do Instituto Médico Legal (IML) indicou, informalmente, a presença de chumbinho no corpo da mulher.

Legenda: A vítima, Lindaci, chegou a desconfiar dos chocolates antes de comê-los Foto: Reprodução

A família relatou ainda que Lindaci vinha recebendo ameaças nas redes sociais. No sábado, ela atendeu uma ligação em que um motoboy avisava ter uma entrega. Desconfiada, pediu para deixar o pacote na loja do atual namorado, em Vila Isabel. A vítima retirou os bombons e seguiu para um salão de beleza. Lá, passou a ligar para parentes e amigos para descobrir quem havia enviado o presente, uma vez que o embrulho não tinha remetente.

Ela chegou a comentar com as pessoas no local que estava com medo de comer os chocolates "porque eles poderiam estar envenenados". Contudo, decidiu comer depois de ligar para o ex-marido e ouvir que ele havia enviado o presente. Mas, segundo a família, o ex explicou que havia apenas feito uma "brincadeira" com ela e negou ter enviado o chocolate.