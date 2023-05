Pai mata filhas de 4 e 8 anos a facadas e ateia fogo no carro em Goiás

Um motorista de aplicativo matou as filhas de 4 e 8 anos a facadas e ateou fogo no carro com elas dentro em Santo Antônio de Goiás, no interior goiano. O homem teria cometido o crime para se vingar da esposa por uma suposta traição, segundo a avó das crianças.

A idosa mostro uma ligação gravada com o suspeito aos policiais. O caso ocorreu nessa segunda-feira (22), na rodovia GO-462. As informações são do portal g1.

Os corpos das crianças foram encontrados carbonizados. O homem fugiu por uma região de mata e segue desaparecido, segundo a Polícia Civil.

Conforme o inquérito, o suspeito buscou as meninas no colégio após saber de uma traição e ter agredido a companheira: "ele normalmente não busca as crianças no colégio, ontem ele foi. Então ele pegou as duas lá e não voltou para casa".

Crianças imploraram para não morrer

Segundo o delegado Humberto Teófilo, na gravação da ligação do pai com a avó é possível ouvir as crianças chorando e implorando para não morrerem.

"As meninas estavam gritando 'não faz isso'. Os avós estavam desesperados quando pararam a viatura para pedir ajuda", disse o delegado ao g1.