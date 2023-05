Namorado de Luanne Jardim diz que influenciadora morta no RJ era ameaçada por ex-marido

O namorado da influenciadora Luanne Jardim, que morreu baleada no último domingo (21), no Rio de Janeiro, contou à polícia que a jovem tinha uma relação conturbada com o ex-marido e havia histórico de agressões e ameaças.

As informações foram divulgadas pelo Brasil Urgente, da BandTV, que teve acesso ao depoimento de João Pedro Farche. Um ex-sócio também já a teria ameaçado, segundo ele.

Assim como o pai da vítima, Farche acredita que Luanne foi executada e não morta em uma tentativa de assalto, hipótese inicialmente apontada pela polícia. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) segue investigando o caso.

A influencer fitness morreu após ser baleada na Zona Norte do Rio de Janeiro, quando estava em um carro com o companheiro. Luanne estava no banco do carona do veículo e foi baleada no ombro. O disparo atingiu o coração.

Familiares de Luanne dizem que os criminosos teriam atirado primeiro na traseira do carro e, depois, atiraram na direção da influenciadora.

QUEM ERA LUANNE JARDIM?

Acumulando mais de 300 mil seguidores no Instagram e 11 mil no TikTok, Luanne Jardim compartilhava conteúdos sobre perda de peso baseados na própria experiência no processo.

A influenciadora perdeu 50 quilos em seis meses, o que a inspirou a motivar e aconselhar outras mulheres a emagrecer de forma saudável.

Além disso, ela comercializava suplementos alimentares voltados para a perda de peso.