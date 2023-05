Quem era Luanne Jardim, influenciadora morta em assalto no Rio de Janeiro

Após ser atingida por um tiro em tentativa de assalto nesse domingo (21), no Rio de Janeiro, a influenciadora Luanne Murta Jardim Martins acabou falecendo. A mulher, de apenas 30 anos, estava na companhia do namorado, e foi levada para o hospital, mas não resistiu, chegando já sem vida à unidade.

Nas redes sociais, amigos e seguidores lamentaram a partida da influenciadora, afirmando que Luanne era uma pessoa “cheia de sonhos” e que sentirão falta dela.

“Sem acreditar na sua partida tão prematura, uma menina cheia de sonhos, que transbordava amor e, hoje, nos deixa um vazio no coração! Que você possa descansar em Jesus!” escreveu um dos perfis.

QUEM ERA LUANNE JARDIM?

Acumulando mais de 300 mil seguidores no Instagram e 11 mil no TikTok, Luanne Jardim compartilhava conteúdos sobre perda de peso baseados na própria experiência no processo.

A influenciadora perdeu 50 quilos em um período de seis meses, o que a inspirou a motivar e aconselhar outras mulheres a emagrecer de forma saudável.

Além disso, ela comercializava suplementos alimentares voltados para a perda de peso.