Influencer morre em tentativa de assalto no Rio de Janeiro

A influenciadora Luanne Jardim, 30, foi morta a tiro após sofrer uma tentativa de assalto no Engenho de Dentro, na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo O Globo, o projétil atingiu o coração da mulher. Ela chegou a ser levada para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, pelo marido, mas já chegou sem vida à unidade.

Segundo o 3º Batalhão da Polícia Militar, no Méier, Luanne foi atingida quando passava pela Rua Fernão Cardim, próximo à saída 4 da Linha Amarela. Ela estava com o marido em um Jeep Compass quando o veículo foi cercado por criminosos.

Uraniel Jardim, tio da influenciadora, lamentou a morte em suas redes sociais. "Minha sobrinha Luanne Jardim foi assassinada ontem à noite, na entrada 4 da Linha Amarela, em direção à avenida Brasil. Não será só mais uma estatística", diz a postagem.

Carreira de influencer

Luanne tinha 305 mil seguidores no Instagram e 11,2 mil no TikTok. Ela se tornou conhecida por motivar outras mulheres a perder peso de maneira saudável. Seus conselhos eram baseados em sua própria experiência, uma vez que ela chegou a perder 50 quilos em seis meses.

A mulher morava na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio.