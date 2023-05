Japa, influenciadora morta em SP, foi vítima de feminicídio, diz polícia

A influenciadora digital Micaelly dos Santos Lara, de 19 anos, morta na última segunda-feira (15) em São Paulo, foi vítima de feminicídio. A informação foi confirmada pela Polícia Civil de SP ao jornal Folha de S. Paulo.

Uma câmera de monitoramento captou o momento em que Micaelly entrou no carro do ex-namorado David Aparecido da Silva Alves, de 30 anos. Eles foram encontrados mortos dentro do veículo dele.

David tirou a própria vida em seguida, segundo a polícia. Os dois foram atingidos com balas na cabeça, e a arma de fogo foi encontrada na mão do ex-namorado.

Ele tinha registro como Colecionador, Atirador Esportivo e Caçador (CAC). Micaelly havia registrado termo circunstanciado contra o ex-namorado, segundo o delegado José Regino, da delegacia de Defesa da Mulher de Hortolância.

Em 20 de abril, a Guarda Municipal foi acionada após uma briga do casal na praia. Na ocasião, ele teria quebrado o celular da vítima e desacatado os agentes.

Mãe lamenta morte

A mãe de Micaelly, Patrícia, gravou um vídeo no Instagram para lamentar a morte da filha e ressaltou que David não era mais namorado da jovem.

"É uma pessoa que ela conheceu aleatoriamente na balada. Era um psicopata que criou um sentimento obsessivo pela minha filha e mesmo quando ela decidiu não querer mais, ele criou toda a polêmica. Ela já tinha decidido não ter nenhum contato, não ter nenhuma aproximação com ele", explicou.

A jovem foi enterrada na manhã desta quarta, no Cemitério Parque de Hortolândia. O caso é investigado pelo 1º Distrito Policial de Hortolândia.