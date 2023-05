Vídeo mostra influenciadora entrando em carro antes de ser morta no interior de São Paulo

Um vídeo feito por câmeras de segurança registrou os últimos minutos de vida da influenciadora Micaelly dos Santos Lara, 19 anos, antes dela ser assassinada na última segunda-feira (15). O caso aconteceu no Jardim Santa Clara do Lago II, em Hortolândia, interior de São Paulo. Conforme o Metrópoles, a jovem entrou no carro às 13h10 e os disparos foram escutados às 13h30.

O corpo da jovem foi encontrado dentro do veículo ao lado de David Aparecido da Silva Alves, 30 anos. A Polícia Civil registrou o caso como feminicídio — homicídio de mulher em razão do gênero — seguido de suicídio. David tinha registro como Colecionador, Atirador Esportivo e Caçador (CAC).

A suspeita é de que David tenha matado Micaelly e depois se matado. Os dois foram atingidos com balas na cabeça, e a arma de fogo foi encontrada na mão do suposto ex-namorado.

Entenda o caso

Os dois teriam se envolvido brevemente no mês passado, mas o homem teve dificuldade de aceitar o término. A mãe dela, Patrícia Lara, negou que David fosse namorado da filha. "É uma pessoa que ela conheceu aleatoriamente na balada. Era um psicopata que criou um sentimento obsessivo pela minha filha", disse na terça-feira (16).

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Hortolândia. O delegado titular da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), José Regino, disse que David foi alvo de um termo circunstanciado em 20 de abril. A Guarda Municipal foi acionada após uma briga do casal na praia.

Na ocasião, ele teria quebrado o celular da vítima e desacatado os agentes. Não há registro de pedido de medida protetiva.

A jovem foi enterrada na manhã desta quarta, no Cemitério Parque de Hortolândia.