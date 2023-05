Pai de influencer Luanne Jardim acredita que a filha tenha sido executada: 'foi um homicídio'

O pai da influencer Luanne Jardim, Atanael Jardim dos Santos, não acredita que a filha tenha sido alvo de um assalto ou latrocínio. Nesta segunda-feira (22), ele esteve no Instituto Médico Legal para reconhecer o corpo da filha.

"Com certeza isso não foi um mero furto, latrocínio. Isso foi um homicídio porque ninguém dentro de um carro vai roubar o outro e atira de dentro do carro com o vidro fechado", disse em entrevista ao g1.

Os relatos apontam que os suspeitos primeiro atiraram na traseira do carro e, em seguida, equipararam-se ao lado em que ela está sentada e atiraram novamente.

'Miguelzinho tá bem'

No momento do crime, Miguel, filho de Luanne com João Pedro Farche, também estava dentro do carro. Ele assegurou que o garoto está bem e assim que tiver mais informações retornará às redes para trazer mais detalhes. Luanne estava no banco do passageiro.

João Pedro ainda agradeceu as mensagens de apoio e solidariedade. "Quero agradecer todo mundo que tá mandando muita, muita mensagem. Muita gente que ama a nossa família e ama a gente. Eu tô bem, Miguelzinho também tá bem. Miguelzinho machucou o rosto. Uns estilhaços no rosto dele. Mas tá bem. Tava no banco de trás", contou.

Morte

A influenciadora Luanne Jardim, 30, foi morta a tiros após sofrer uma tentativa de assalto no Engenho de Dentro, na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo O Globo, o projétil atingiu o coração da mulher. Ela chegou a ser levada para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, pelo marido, mas já chegou sem vida à unidade.

Segundo o 3º Batalhão da Polícia Militar, no Méier, Luanne foi atingida quando passava pela Rua Fernão Cardim, próximo à saída 4 da Linha Amarela. Ela estava com o marido em um Jeep Compass quando o veículo foi cercado por criminosos.

Uraniel Jardim, tio da influenciadora, lamentou a morte em suas redes sociais. "Minha sobrinha Luanne Jardim foi assassinada ontem à noite, na entrada 4 da Linha Amarela, em direção à avenida Brasil. Não será só mais uma estatística", diz a postagem.

Carreira de influencer

Luanne tinha 305 mil seguidores no Instagram e 11,2 mil no TikTok. Ela se tornou conhecida por motivar outras mulheres a perder peso de maneira saudável.

Seus conselhos eram baseados em sua própria experiência, uma vez que ela chegou a perder 50 quilos em seis meses. A mulher morava na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio.