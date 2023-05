Suspeitas da morte de turista chileno são presas no Rio de Janeiro

Foram presas nesta segunda-feira (22) pela Polícia Civil do Rio de Janeiro duas garotas de programa, suspeitas da morte do chileno Ronald Tejeda Sobarzo. Ele foi encontrado gravemente ferido com o amigo Andrés Orellana Ruiz em Santa Teresa, no último dia 13 de maio. As informações são do g1.

Davina Cristina de Moraes Melo e Tuane Silva da Costa foram presas temporariamente por agentes da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Segundo a Deat, Tuane e Davina aplicaram o golpe do "Boa Noite, Cinderela" nos chilenos para roubá-los. Os turistas foram dopados e jogados de uma ribanceira 10 metros abaixo do mirante do Rato Molhado.

“Elas negaram o crime. Dizem que conheceram os rapazes, ficaram com eles na Lapa e só foi isso. Mas sabemos que elas estão mentindo”, disse a delegada titular da Deat, Patrícia da Costa Araújo de Alemany.

Ronald ficou internado por três dias, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na última quarta-feira (17). Ele teve traumatismo craniano grave, por causa da queda do mirante.

Andrés segue internado

Já Andrés teve costelas e uma clavícula quebradas, o que causou a perfuração dos dois pulmões. Ele permanece internado em um hospital de Botafogo, mas está fora de perigo.

O corpo de Ronald voltou para Santiago, no Chile, na manhã do sábado (20). O caixão foi deixado no Aeroporto Internacional do Galeão, na Ilha do Governador, na tarde da sexta (19), após o resultado do exame cadavérico.