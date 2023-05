Turista chileno morre espancado no Rio de Janeiro; outro estrangeiro está internado

Um turista chileno morreu após sofrer espancamento no Rio de Janeiro no último domingo (14). Um segundo estrangeiro também foi agredido e está internado. Segundo a Polícia, a dupla de amigos foi dopada.

Ronald Tejeda Sobarzo, 29, chegou a ser socorrido em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e morreu nessa quarta-feira (17). Ele e o amigo Andres Orellana Ruiz, 29, foram encontrados no Mirante do Rato Molhado, em Santa Teresa, após saírem para curtir a noite na Lapa no sábado (13). As informações são do g1.

As vítimas tinham sinais de agressões nos rosto. Do local de onde foram encontrados, os dois caíram de uma altura de três metros.

'Longa recuperação'

Nas redes sociais, Andres Orellana informou que está internado no Hospital Pró-cardíaco, em Botafogo. Ele não deu detalhes sobre o que aconteceu.

"Para vocês que estão perguntando como estou, prometo enviar uma mensagem mais tarde. Estou de mudança para outro hospital para realizar outros exames. Neste momento, estou estável e será uma longa recuperação aqui no Brasil. Para todos que conviveram com o Ronald, vivam cada dia como se fosse o último", publicou o chileno.

A irmã do turista morto falou sobre o caso à imprensa chilena e citou que a família está convencida de que ele e Andres foram vítimas de um golpe.

"Eles dizem que colocaram algo na bebida e depois perderam a consciência. A primeira informação que recebemos foi que eles haviam sido assaltados e que meu irmão havia sofrido uma pancada na cabeça. O amigo teve um pulmão perfurado", contou.