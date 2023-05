Fugini será intimada após perícia encontrar fungos e ovos de parasitas em molho de tomate

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul intimou representantes da marca Fugini após uma análise do Instituto-Geral de Perícias (IGP) apontar a presença de fungos e ovos de parasitas em amostras de molho de tomate recolhido em Viamão, Região Metropolitana de Porto Alegre. Informações são do Extra.

Segundo o portal, que ouviu a delegada Jeiselaure de Souza, da 1ª Delegacia da Polícia de Viamão, os representantes foram contatados e devem comparecer à delegacia para prestar depoimentos até o início da próxima semana.

A perícia analisou três amostras distintas do molho de tomate, com lotes e mercados diferentes, mas com a mesma apresentação. No laudo entregue à Polícia, o IGP afirmou que todos os produtos estavam contaminados. "Todas elas [as amostras] têm a mesma análise para fungos e ovos de parasita", destaca o órgão.

Marca já foi alvo de investigação

A empresa Fugini já chegou a ser proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de fabricar, comercializar e distribuir produtos, mas a decisão foi suspensa no mês passado.

A medida preventiva havia sido tomada devido a falhas graves no controle de qualidade e segurança das matérias-primas e produtos finais, bem como nos processos de controle de pragas e rastreabilidade.

Os principais alimentos fabricados pela Fugini são molhos de tomate, conservas vegetais e outros molhos, como maioneses e mostardas.