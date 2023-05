Frei morre ao passar mal um dia após papa Francisco transformar paróquia do DF em basílica

O Santuário São Francisco de Assis foi alçado a única basílica de todo o Distrito Federal neste mês. Durante as cerimônias de instalação, no último domingo (14), o frei João Benedito Ferreira de Araújo passou mal devido a problemas cardíacos e morreu no dia seguinte. O sacerdote era o reitor do templo.

Com o título, concedido a igrejas com importância histórica e litúrgica, o espaço se torna apto a receber o papa Francisco. Segundo o portal Metrópoles, o processo completo para a conquista durou cerca de nove meses.

Forte emoção

Frei Flávio Freitas de Amorim, vice-provincial da agora Basílica de São Francisco de Assis, declarou ao Metrópoles que a cerimônia de instalação foi um momento forte para o religioso. “Antes da comunhão, ele [Frei João Benedito] já estava com a eucaristia em mãos. Depois, ele caiu, desmaiou. Já levamos ele para o Hospital da Asa Norte”. O religioso acabou falecendo no dia seguinte.

Em um vídeo, publicado dois dias antes da sua morte, João Benedito demostrou toda a empolgação com a conquista: “estamos todos empenhados, cansados e alegres porque é chegado o dia do nosso grande presente. Cada dia precisamos vencer dragões”, declarou o religioso.