Mulher é presa após atacar vigilantes em condomínio no RJ; um deles foi chamado de 'macaco'

Uma mulher foi presa em flagrante por lesão corporal e injúria contra dois seguranças de um condomínio localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro, Campo Grande. Um dos vigilantes afirmou que foi chamado de "macaco" pela moradora.

Segundo noticiado pelo g1, a mulher foi identificada como Sandra Regina Vilela da Silva, e esse é o segundo incidente causado por ela em menos de um ano.

O mais recente foi no dia 8 de maio, no controle de entrada do condomínio. Os porteiros Edson Ferreira de Barros e Marcos Paulo de Lima Sardinha relataram que a confusão teria iniciado quando Sandra chegou em um carro de aplicativo sem a etiqueta que libera a catraca do portão. Eles, então, abordaram o veículo e pediram a identificação dos ocupantes.

Em entrevista para o jornal Bom Dia Rio, Marcos disse: “Nós estávamos na guarita do condomínio. Por volta das 21h, a moradora chegou num carro de app e, como ela não tinha a tag [etiqueta] que libera a cancela, nós fomos fazer a abordagem, que é normal do nosso procedimento”.

“Nós perguntamos se realmente ela era moradora, e ela queria que nós liberássemos a cancela do condomínio. E, por motivo fútil, ela botou a cara para fora do carro e começou já a nos ofender”, prosseguiu.

"Ela foi até o prédio dela. Logo após, ela retornou à guarita e, de forma violenta, já veio na intenção de nos agredir. Começou a nos agredir verbalmente com palavras de baixo calão. Começou a me chamar de macaco, com palavras de racismo, e veio na intenção de me agredir".

Justiça

A advogada dos vigilantes declarou que Sandra está respondendo por injúria e lesão corporal na 39ª Vara Criminal.

“Vamos buscar na esfera cível a devida reparação. Nós estamos buscando com o condomínio porque as imagens que obtivemos foram as dos moradores. Nós estamos agora atrás das filmagens próximas à guarita justamente para poder ter ciência do teor das acusações contra eles”, disse Ieda Aguiar.

Após o episódio, Sandra fez um exame de corpo de delito. No documento, ela declarou que foi agredida por um dos funcionários do condomínio. Ainda de acordo com g1, o depoimento comprova algumas escoriações da mulher.

Acusação de homofobia

No ano passado, Sandra Regina foi acusada de crime de homofobia e lesão corporal contra Allison Abel Borges, também morador do condomínio.

"Sandra cometeu uma agressão física, homofobia e injúria contra o Allison. Está respondendo tanto no âmbito criminal quanto no cível", disse a advogada.

Na época, Allison contou que passeava com o cachorro dele pelo condomínio quando ouviu uma frase homofóbica de Sandra: “[Ela disse:] ‘Não gosto de viado’. Procurei a delegacia e fiz registro", relembrou ele.

A vítima disse que levou um chute na perna, um soco no pescoço e arranhões no braço. O comerciante revelou ainda que recebeu ameaças do marido da mulher pelo telefone. Agressões foram registradas pelas câmeras de segurança.